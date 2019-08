Riempie bottiglia d' acqua e dal rubinetto esce pure una salamandra

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli Una famiglia di Molini di Triora, piccolo centro della valle Argentina, in provincia di Imperia, ha visto uscire dalanche una, mentre stavando unad'. Un fatto davvero singolare e preoccupante Immaginate di aprire ilper riempire unad’, chissà quante volte lo avrete fatto. Tuttavia, vi sareste mai immaginati di vedere uscire nel lavandinouna? E’ davvero un fatto singolare quello avvenuto l’altro giorno in frazione Agaggio Superiore, a Molini di Triora, un minuscolo centro dell’alta Valle Argentina, nell’entroterra di Taggia, in provincia di Imperia. A denunciare pubblicamente l’accaduto è Antonio Mario Beciu, consigliere comunale di minoranza, che pone sotto accusa la mancata pulizia della vasche idriche. “E’ un fatto a dir poco increscioso quello che si è verificato, ...

sleegi87 : @Nam4MJihyun Solo uno? *ridacchia ; tira fuori dalla credenza una bottiglia di whisky e riempie due bicchieri* ecco… -