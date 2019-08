Mura | Chi vince lo scudetto? Juve 29% | Inter e Napoli 25%

Mura : prima i suivers italiani erano chiamati macaronì - poi Gimondì : Su Repubblica, Gianni Mura ricorda Felice Gimondi, scomparso ieri mentre faceva un bagno a Giardini Naxos. “Era la tenacia, Gimondi. L’ostinazione, la cocciutaggine, che dicono tipica dei bergamaschi, la dignità, anche”. E infatti non si è mai arreso quando ha trovato davanti a sé Merckx, “il più forte corridore di tutti i tempi, su tutti i terreni” senza la cui concorrenza, probabilmente, Gimondi avrebbe vinto ...

Genitori in vacanza - lui sMura e apre la cassaforte : poi spende tutto in prostitute e videogiochi : Tornati dalle vacanze, hanno trovato una bruttissima sorpresa: la cassaforte vuota e smurata, aperta con un flessibile, un danno enorme. All’interno c’erano infatti 1.600 euro in contanti e alcune monete d’argento: ma ad aprire la cassaforte non erano stati i ladri, bensì il figlio, un ragazzo di 34 anni. L’incredibile storia è avvenuta a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia: i due coniugi avevano inizialmente ...

I genitori sono in vacanza - lui sMura la cassaforte e spende tutto in escort e videogiochi : Tornati dopo una breve vacanza si sono ritrovati con la cassaforte smurata e completamente vuota, aperta con un flessibile. Dall’interno erano stai trafugati 1.600 euro in contanti e alcune monete d’argento. Subito sono corsi a denunciare il furto ai carabinieri, convinti che fosse opera di una banda di ladri ben organizzati che aveva approfittato della loro assenza. Ma dalle indagini è emersa un’altra verità: a svaligiare la loro ...

I genitori sono in vacanza : sMura la cassaforte e spende 1.600 euro in escort e slot machine : Un uomo di 34 anni della provincia di Reggio Emilia ha smurato la cassaforte in casa dei genitori ed ha speso tutto quello che conteneva in donnine e slot machine. Avevano trascorso delle vacanze rilassanti e piacevoli, ma quando sono tornati a casa hanno trovato la brutta sorpresa... la cassaforte a muro era stata aperta con un flessibile e i 1.600 euro custoditi al suo interno, tra banconote e monete d'argento, erano improvvisamente ...

Basket - Mondiali 2019 : il Giappone presenta il suo roster. C’è Rui HachiMura : Il Giappone sarà l’ultima squadra ad affrontare gli Stati Uniti nella prima fase dei Mondiali 2019 di Basket. La nazionale nipponica, infatti, è stata sorteggiata nel gruppo E insieme proprio a Team USA e a Turchia e Repubblica Ceca, con cui si giocherà il passaggio del turno. Ci sarà anche un po’ di NBA nel roster del Giappone. Infatti tra i sedici convocati per la rassegna iridata spicca Rui Hachimura, chiamato dai Washington ...

Venezia - Banksy indagato per Murales : chiesta l'archiviazione. "E' un'opera d'arte" : Archiviata l'ipotesi di reato dopo l'esposto della Soprintendenza. Il 'Naufrago bambino' dello street artist era comparso a maggio su un muro in Rio di Ca' Foscari su un edificio fatiscente sottoposto a vincoli