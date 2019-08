Maltempo | Comune Milano | attivato monitoraggio Seveso e Lambro

Meteo - continua il forte Maltempo in Austria : alluvioni diffuse - comune isolato nel Salisburghese. Strade distrutte ed edifici allagati [FOTO e VIDEO] : Dopo un weekend di forte maltempo, la situazione è ancora tesa in Austria oggi a causa delle forti piogge che continuano dal weekend. Il comune di Russbach, nel distretto di Hallein, nel Salisburghese, è stato il più colpito dalle forti piogge, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, ed è ora isolato. I residenti di Russbach sono esortati a non uscire di casa, a rinunciare agli spostamenti in ...

Maltempo Puglia : il Comune di Brindisi chiede lo stato di calamità : Il Comune di Brindisi ha reso noto che chiederà lo stato di calamità naturale alla Regione Puglia e al Dipartimento nazionale della Protezione civile, in seguito ai danni causati dalle forti piogge e dalle intense raffiche di vento che si sono abbattute ieri sulla città, sulle campagne e sul litorale. I tecnici comunali hanno compiuto sopralluoghi per accertare i danni alle strutture e alla viabilità pubblica. Il Comune invita inoltre i privati ...

Maltempo - grandinata record a Pescara : 20 feriti - danni a Comune e università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

