«Grace» | l' opera prima e ultima di Jeff Buckley compie 25 anni

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019)come grazia. Della sua voce, della sensualità della sua musica. Grazia della sua figura esile e dei lineamenti del viso.è l’unico album checi ha lasciato. Non ha avuto tempo di fare molto altro, se n’è andato che aveva soltanto 30, per annegamento, in circostanze che rimangono tutt’oggi misteriose. Sulla sua morte è stato detto di tutto. Noi qui vogliamo parlare delle sue canzoni. «Hallelujah», un’ode all’orgasmo Non occorre essere dei fan per conoscere quello che è poi diventato un po’ il suo epitaffio.sente Hallelujah per lavolta all’inizio degli‘90 - nella versione di John Cale, dice la leggenda. Se ne innamora perdutamente e la inserisce nella scaletta di tutti i suoi concerti. Il pezzo, del 1984, appartiene a Leonard Cohen e l’hanno interpretato in moltissimi - nel 2011 David Daley (ex direttore di Salon) scrive addirittura una ...

mhwolfson : @TomElwin Aida - Metropolitan Opera House February 24, 1973 Matinee Broadcast Martina Arroyo, Richard Tucker, Grace… -