Di Maio ha il 7% nei sondaggi ma vuole assoggettare i dem | “si fa come diciamo noi!”

Fonte : laprimapagina

(Di venerdì 23 agosto 2019) E’ questa la democrazia grillina??? Luigi Difa la voce grossa: “O si fanoi o salta

chedisagio : Nei dieci punti elencati dal @Mov5Stelle come piattaforma per un nuovo programma non c'è il lavoro. Evidentemente… - NicolaPorro : La crisi in corso ha dato occasione a Macron per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Di Maio… - Linkiesta : Per esempio, le ore di cassa integrazione straordinaria sono aumentate, nei primi sei mesi del 2019, del 42% rispet… -