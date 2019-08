Caldo anomalo in Alaska | crolla parte di un ghiacciaio | travolti ma salvi due canoisti

Fonte : inmeteo

(Di venerdì 23 agosto 2019) L'anomala estate dell'prosegue purtroppo senza intoppi: le temperature sono decisamente superiori alle medie del periodo dall'inizio dell'estate ad eccezione di qualche breve fase più fredda...

