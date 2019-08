Verso Lazio-Roma | le modalità di vendita dei tagliandi

Argentina - Verso le presidenziali con lo spettro di un altro default e un terzo della popolazione in povertà. Macri vara misure anticrisi : Con l’82% di probabilità di default nei prossimi cinque anni, l’Argentina si avvia verso dieci settimane di passione prima delle elezioni presidenziali di fine ottobre, che al momento lasciano presagire la fine dell’esperienza di governo di Mauricio Macri e il ritorno del peronismo di Cristina Kirchner in ticket con il candidato presidente Alberto Fernandez. Il crollo della Borsa, l’ennesima svalutazione del peso e le improvvise misure di ...

Decreto sicurezza - il Tar del Lazio sospende il divieto di ingresso in acque italiane. La Open Arms si dirige Verso Lampedusa. Salvini : " Non li faccio sbarcare" : "Situazione di eccezionale gravità e urgenza". Oggi il premier Conte aveva chiesto a Salvini di autorizzare lo sbarco ma il ministro dell'Interno aveva rifiutato.

Open Arms - il Tar del Lazio ha sospeso il divieto d’ingresso in acque italiane della nave con 147 migranti : “Ci dirigiamo Verso terra” : Il Tar del Lazio ha disposto la sospensione del divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. E’ quanto sostiene la stessa ong sottolineando che sulla base della decisione dei giudici “ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti”. “A seguito del ricorso presentato dai nostri legali presso il Tar del ...

Decreto sicurezza - il Tar del Lazio sospende il divieto di ingresso in acque italiane. La Open Arms si dirige Verso Lampedusa : Condizioni meteo proibitive. Oggi il premier Conte aveva chiesto a Salvini di autorizzare lo sbarco ma il ministro dell'Interno aveva rifiutato.

MotoGP - Jorge Lorenzo pronto a tornare in Ducati? La clamorosa rivelazione - lo spagnolo Verso la Pramac : Jorge Lorenzo potrebbe clamorosamente tornare in Ducati. L’indiscrezione è stata lanciata nella giornata odierna da Sky alla vigilia del GP di Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul tracciato di Spielberg. Il centauro spagnolo è al momento fermo a causa di un infortunio al quale è seguita un’operazione alle vertebre, il maiorchino sta recuperando fisicamente e dovrebbe tornare in gara in occasione del GP ...

Un quarto della popolazione mondiale Verso la crisi idrica : Italia ad ‘alto rischio’ : Un quarto della popolazione mondiale vive in regioni a rischio “estremamente alto” di crisi idrica. Il Qatar è quello maggiormente in pericolo, seguito da Israele e Libano. All’11° posto c’è la Repubblica di San Marino. L‘Italia è classificata a rischio “alto” ed è al 44° posto su 164 paesi. Lo rivela una ricerca del centro studi americano World Resources Institute. I 17 paesi a rischio ...

Grey’s Anatomy e Station 19 - nell’uniVerso condiviso anche relazioni tra i protagonisti delle due serie : Grey’s Anatomy e Station 19, l’universo condiviso prevederà anche delle relazioni tra personaggi delle due serie. ABC a maggio ha rinnovato Grey’s Anatomy per due stagioni (la sedicesima e la diciasettesima), ieri al TCA non poteva mancare la classica domanda sul fine vita della serie. E la risposta è pure questa ormai un cult: “Li amiamo, sono ormai parte integrante del tessuto di ABC e ovviamente la decisione di ...

Regione Lazio - debiti per 26 milioni Verso legali esterni. Il capo dell’Avvocatura : “Assegnazioni clientelari”. Attive 1156 cause : Gli avvocati della Regione Lazio sono stati “reclutati secondo modalità piuttosto singolari“, senza “il superamento di un concorso bandito ad hoc” e “non tutti” sono dotati di “concreta esperienza nel campo forense”. Situazione che ha determinato negli anni il “conferimento di incarichi professionali all’esterno” a legali “individuati a volte per soddisfare esigenze ...

YouTube Verso maxi multa per violazione della privacy dei bambini : La Federal Trade Commission americana ha concordato con Google la chiusura dell'indagine sulla violazione da parte di YouTube delle leggi federali che proteggono i dati personali dei bambini. L'accordo rileva che Google non ha protetto adeguatamente i bambini che usano il suo servizio di streaming video e ha raccolto illecitamente i loro dati violando il Children's Online privacy Protection Act (Coppa) che proibisce di seguire e prendere di ...

Calciomercato Lazio : Wallace Verso il Wolverhampton : Wallace non rientrerebbe più nei piani di Simone Inzaghi. Il difensore brasiliano è alla ricerca di una nuova avventura con una nuova casacca. Jorge Mendes, il procuratore dell’ex Monaco, sta cercando la soluzione migliore per il proprio assistito. Come riporta Il Tempo, il classe ’94 sarebbe diretto verso l’Inghilterra, precisamente al Wolverhampton. Nelle casse della Lazio dovrebbero entrare 6 milioni (4 più 2 di bonus). Il giocatore ...

Calciomercato Lazio - ultime notizie : Milinkovic Verso l’addio : Calciomercato Lazio, ultime notizie: Milinkovic verso l’addio Ci siamo, la stagione 2019/2020 sta per avere inizio, molte squadre sono già in ritiro, altre si preparano per la partenza. La Lazio anche quest’anno svolgerà il proprio ritiro presso Auronzo di Cadore. Quest’oggi Simone Inzaghi e lo staff tecnico, hanno svolto le visite mediche, domani sarà il turno dei giocatori. Venerdì è prevista la partenza per la località veneta, ...

Rompere la colazione : le grafiche dadaiste di Fragmento UniVerso : La fotografa madrilena Tessa Dóniga ha creato la serie Break / Fast incuriosita dalla scomposizione e traduzione letterale della parola inglese: cereali fracassati, una scatola di fagioli tagliati e un bastoncino di burro sciolto da un phon fungono da soggetti di una serie surreale ai limiti del dadaismo. Il progetto, realizzato in collaborazione con la rivista indipendente Polpettas, è una riflessione sul linguaggio che parte dalla fotografia ...