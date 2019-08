Un documentario per Letizia Ortiz La regina di Spagna torna in tv

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Carlo Lanna A 16 anni dalla sua ultimo telegiornale,in tv per "Professione:", una serie di documentari sulle sovrane più famose del secolo Sono passato più di 16 anni dal momento inha condotto il suo ultimo telegiornale. Ora è ladied è legata in un matrimonio solido e pieno d’amore con il sovrano Felipe. Come ha riportato Vanity Fair, lasarebbe pronta are in tv ma non come giornalista. Sarà la protagonista di undal titolo "Professione:". Il progetto che è stato realizzato dalla reporter tedesca Julia Melchior, sarà trasmesso in Germania nei prossimi mesi. Si tratta di una serie di documentari che si focalizzano sulle sovrane più celebri del XXI secolo e, tra le altre, la scelta è caduta su. La sovrana è stata seguita dalle telecamere per oltre un anno dalla reporter, ...

unavistabocono : RT @Marinellys: Non ho parole per spiegare la gioia che c’è nel mio cuore! La presentazione del mio documentario “Venezuela. Resilienza” al… - springsteen1949 : [News]Bruce Springsteen protagonista e regista del film-documentario 'Western Stars' - Tgcom24… - MaryGon19524859 : RT @Marinellys: Non ho parole per spiegare la gioia che c’è nel mio cuore! La presentazione del mio documentario “Venezuela. Resilienza” al… -