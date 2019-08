Lo smartphone etico Fairphone 3 svelato da questo leak | ecco immagini e specifiche

Fairphone 3 - il nuovo smartphone etico : (Foto: @Evleaks Twitter) Sembra finalmente pronto a debuttare Fairphone 3 ossia la terza generazione dello smartphone etico e facilmente riparabile che ha raccolto ottimi consensi finora con i due modelli già usciti, come vi abbiamo raccontato anche noi con la recensione di Fairphone 2 dopo un anno d’uso quotidiano. Le indiscrezioni sulla terza generazione, con diverse voci sulle caratteristiche tecniche e, soprattutto, con la foto che ne ...

Calo di prestazioni? Wake Lock Revamp dà un giro di vite al risparmio energetico dello smartphone : Wake Lock Revamp è un'applicazione che permette di massimizzare le prestazioni degli smartphone e dei tablet Android agendo manualmente su vari parametri che influenzano il risparmio energetico del dispositivo impedendo alle componenti di andare in stand-by. L'articolo Calo di prestazioni? Wake Lock Revamp dà un giro di vite al risparmio energetico dello smartphone proviene da TuttoAndroid.

Siete alla ricerca di uno smartphone etico? Fairphone 3 è in arrivo : Pare sia in arrivo sul mercato un nuovo smartphone "etico", ossia un device realizzato con un occhio di riguardo al Pianeta: stiamo parlando di Fairphone 3 L'articolo Siete alla ricerca di uno smartphone etico? Fairphone 3 è in arrivo proviene da TuttoAndroid.