Formula 1 2021 - Il primo modello in galleria del vento

La Formula 1 guarda al futuro : svelate in anteprima le prime immagini della monoposto 2021 [GALLERY] : svelate le prime immagini delle monoposto del 2021 in galleria del vento: la Formula 1 guarda al futuro La Formula 1 è un mondo sempre in continua evoluzione: ingegneri e tecnici lavorano ogni giorno duramente per scoprire come migliorare la performance delle auto e permettere ai piloti di essere competitivi e lottare ogni weekend per la vittoria o il podio. Il mondo della Formula 1 deve però ancora affinare alcuni aspetti regolamentari e ...

Formula 1 – Sergio Perez ha le idee chiare - un ultimatum al team? “Se entro il 2021 non sono in lotta per i podi…” : Sergio Perez e l’addio alla Formula 1: il messicano della Racing Point ha le idee chiare sul suo futuro nel Circus La Formula 1 sta vivendo la sua pausa estiva: dopo le fatiche dello scorso 4 agosto in Ungheria, i campioni delle quattro ruote si stanno godendo le loro vacanze, ricaricando le energie in vista del ritorno in pista, previsto per l’1 settembre. I piloti però, riescono a tenere aggiornati i loro tifosi tramite i ...

Basket - Qualificazioni Europei 2021 : definita la Formula del torneo - Italia già sicura del posto in quanto Paese ospitante : Nella mattinata odierna la FIBA ha comunicato ufficialmente la formula delle Qualificazioni all’Europeo 2021 di Basket maschile. La prossima edizione della massima rassegna continentale vedrà al via 24 squadre e si svolgerà tra Germania (dove è in programma la fase finale), Georgia, Repubblica Ceca e Italia. L’assegnazione a Milano di uno dei quattro gironi ha permesso di fatto alla Nazionale Italiana di conquistare di diritto la ...

Formula 1 - Come cambieranno le monoposto nel 2021 : La Formula 1 si appresta a vivere unaltra grande rivoluzione tecnica tra due stagioni e si sta lavorando alacremente per dare vita a uno sport diverso rispetto a quello a cui siamo abituati adesso. Diverso e, soprattutto, migliore. La Federazione Internazionale e la F.1 sono impegnate a tempo pieno nellelaborazione delle nuove regole che dovevano essere presentate già lo scorso giugno, salvo poi rinviare lapprovazione definitiva a ottobre, così ...

Formula 1 - tagli alle spese ma con alcune eccezioni : lo ‘strano’ budget cap scelto dai team per il 2021 : Nel mese di ottobre verrà ufficializzato il nuovo regolamento per il 2021, tante novità e un budget cap davvero molto particolare Ottobre si avvicina, il tempo per approvare il nuovo regolamento si avvicina e le scuderie di Formula 1 sembrano avere ormai fatto fronte comune. La novità principale riguarderà il budget cap, che verrà ridotto con l’obiettivo di livellare le prestazioni in pista, rendendo maggiore lo spettacolo e ...