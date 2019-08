Bambina di 9 mesi ingerisce droga | indagati i genitori

Bambina di pochi mesi piange e non è consolabile - quando la mamma le toglie i calzini vede una cosa sconvolgente : Una Bambina di pochi mesi, mentre stava tranquillamente mangiando con la sia mamma, ha iniziato a piangere. Sulle prime la mamma non si è preoccupata e ha provato a consolarla in vari modi ma quando ha visto che la Bambina non la smetteva ha iniziato a preoccuparsi. Il pianto della Bambina era fortissimo e la mamma ha cominciato a pensare qualunque cosa. Poi ha immaginato che avesse caldo e questa è stata la salvezza della Bambina perché la ...

Salerno - finisce con la vettura contro un muro : grave Bambina di 22 mesi : Sul posto è giunta l’ambulanza del 118, che ha trasportato la piccola all’ospedale di Napoli. Viaggiavano nei pressi dello svicolo autostradale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, quando, per cause ancora da accertare, la loro vettura ha sbandato finendo contro un muretto. Attimi di terrore per una famiglia salernitana; a bordo della macchina c’erano padre, madre e due bimbe piccole. L’impatto è stato molto forte e una delle ...

31enne gay prima adotta una Bambina di 18 mesi e dopo solo due settimane la picchia così tanto da ucciderla - per lui era satana : Un’accusa tremenda quella di aver picchiato brutalmente fino a provocarne la morte sua figlia adottiva di 18 mesi. Questa è l’accusa a cui ha dovuto rispondere il 31 enne Matthew Scully-Hicks. L’uomo, un istruttore di fitness gay che era nato in Cornovaglia ma poi si era trasferito in Galles, aveva deciso di adottare con il suo compagno una bimba d 18 mesi. Affidamento concesso. La coppia gay decise di andare a vivere con la piccola a ...

Bambina di 9 mesi ingoia pezzo di plastica e va in arresto cardiaco. : Rosa Scognamiglio ingoia un pezzo di plastica e finisce in arresto cardiaco. A Modena, una Bambina di 9 mesi versa in gravi condizioni nonostante l'intervento tempestivo della pediatra. I carabinieri indagano sulla vicenda. ingoia un pezzo di plastica e finisce in arresto cardiorespiratorio. La protagonista di questo ennesimo, triste episodio di cronaca è una Bambina di appena 9 mesi della provincia di Modena. Scongiurato il pericolo ...

Usa - Bambina di 18 mesi precipita da una nave da crociera : è morta poco dopo in ospedale : Una terribile tragedia si è verificata ieri, 7 luglio, a bordo della nave da crociera Freedom of the Seas, facente parte della flotta della Royal Caribbean. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale (in particolare da The Sun) una bambina di soli 18 mesi è precipitata - per cause ancora tutte da accertare - dall'undicesimo piano del gigante del mare che in quegli istanti era ormeggiato a San Juan di Porto Rico. La piccola ha fatto un ...