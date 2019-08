Arrestato in Sicilia il latitante Riitano | organizzava i traffici di cocaina per la

Fonte : agi

(Di giovedì 22 agosto 2019) E' finita con un blitz in un appartamento di Giardini Naxos (Messina) la latitanza di Francesco, importante esponente 'ndranghetista del clan Gallace di Guardavalle (Catanzaro). L'uomo, ricercato per traffico internazionale di stupefacenti, era destinatario di un provvedimento cautelare emesso su richiesta della procura distrettuale antimafia di Milano., alias "Cicciariello Andreacchio", 39 anni, era a cena in compagnia di familiari in un appartamento in affitto in un residence al momento dell'irruzione dei Carabinieri del Ros e dei Comandi provinciali di Catanzaro e Messina. Ha tentato di improvvisare una fuga, praticamente seminudo, saltando dal balcone, ma è stato bloccato dai militari che avevano 'cinturato' il complesso. Con sé aveva carta di identità, patente e passaporto italiani perfettamente falsificati e intestati ...

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: 'Ndrangheta, arrestato in Sicilia latitante Riitano. Blitz dei Ros - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: 'Ndrangheta, arrestato in Sicilia il latitante Riitano - Affaritaliani : 'Ndrangheta, arrestato in Sicilia latitante Riitano. Blitz dei Ros -