Nel Partito democratico è scontro sull' ipotesi Conte bis 

Matteo Salvini - dietrofront Lega? Nel Partito girano strane voci : cosa può accadere dopo la sfiducia a Conte : Tutto, su quello che accadrà dopo il 20 agosto, sembra in continua evoluzione. Ora si prospetta anche un'altra ipotesi, quella di un contratto bis tra Lega e M5s per andare avanti con il governo gialloverde. A far presagire questa possibilità è - secondo Il Giornale - una dichiarazione del ministro

Coppie gay Nelle pubblicità - il partito di Orban invita a boicottare la Coca Cola : Al centro delle polemiche, alimentate da un membro di Fidesz, ci sono i manifesti in cui appaiono Coppie dello stesso sesso che condividono una bottiglietta della nota bevanda

Forza Italia a rischio implosione : che cosa sta accadendo Nel Partito del Cav : I due coordinatori, Giovanni Toti e Mara Carfagna, sono stati sconfessati da Berlusconi che ha creato un nuovo comitato di...

M5s - Lezzi : “Se Lega vuole staccare spina al governo - non abbia paura e lo faccia. Ma non Nelle feste di partito” : Durissimo attacco alla Lega pronunciato dal ministro del Sud, Barbara Lezzi, nel corso della trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Primo casus belli: le accuse rivolte dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia nei confronti dei 5 Stelle (“con lo stop all’autonomia vogliono favorire la lobby del Sud”). Lezzi è tranchant: “Io sto lavorando per il sistema Paese, e cioè sia per il Sud, sia per il Nord. Non intendo rispondere ...

No Tav - Travaglio : “Partito degli affari condiziona a tutti i livelli ma secondo me Nel 2030 non vedremo nessun buco Nella montagna” : Si è concluso ieri sera il Festival Alta Felicità con l’incontro tra il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e i tecnici del Movimento No Tav Luca Giunti, Lele Rizzo e Alberto Poggio. “Io non sono contro le grandi opere o i treni che vanno veloci, sono favorevolissimo – ha esordito Travaglio – il problema di quest’opera è la sua plateale, costosa e dannosa inutilità”. Intervistato su come riuscire a comunicare le ragioni ...

Ucraina - il partito di Zelensky verso la maggioranza Nelle elezioni legislative : Con oltre il 44% dei voti scrutinati, il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si avvia a conquistare una maggioranza che secondo i media locali oscilla tra i 226 e i 248 seggi sui 450 del Parlamento del Paese. E’ quanto emerge dai dati della Commissione elettorale centrale. Gli ucraini hanno consegnato alla sua formazione Servo del Popolo un risultato record nelle elezioni parlamentari da quando l’Ucraina ha ottenuto la sua ...

È partito il gioco delle poltrone Nel Csm del "dopo Palamara" : Luca Fazzo Le correnti della magistatura si preparano alle elezioni per sostituire due dei membri travolti dall'inchiesta di Perugi sulla lobby che controllava nomine e inchieste Molti buoni propositi, nobili desideri di voltare pagina, ma anche grandi manovre per evitare di restare emarginati nel grande gioco delle poltrone. Le correnti della magistratura italiana si preparano alla prima prova del «dopo Palamara», le elezioni del ...

Nel bilancio del Partito democratico c’è un buco da oltre 600mila euro : Il tesoriere Luigi Zanda, nella sua relazione evidenzia un buco nel bilancio da 600.495 euro. Nella prima metà del 2019 molti parlamentari dem hanno versato importi nelle casse del Partito ben più onerosi della quota di 1.500 euro dovuta mensilmente. La relazione mette anche in evidenza i costi sostenuti dal Pd lo scorso anno: oltre 11 milioni di euro, destinati per la maggior parte a campagna elettorale e spesa per il personale dipendente.

Frongia : partito bando per albero di Natale - vogliamo successo come Nel 2018 : Roma – Da questa mattina e’ online l’Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festivita’ natalizie 2019/2020. L’Avviso, che si trova al seguente link https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BE C363715, consente l’invio di proposte da oggi, 8 luglio, fino al termine ...

Uomo cade in mare da traghetto partito da Civitavecchia : in corso ricerche Nel Tirreno : Un Uomo è caduto in mare dal traghetto Moby Dada, partito da Civitavecchia alla volta di Cagliari: l’incidente è accaduto dopo la mezzanotte. L’allarme è stato trasmesso alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, competente per quel tratto di mare del Tirreno, a metà percorso tra le coste del Lazio e quelle della Sardegna orientale, all’altezza di Arbatax (Nuoro). La Capitaneria di Civitavecchia ha assunto il comando delle ...