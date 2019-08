Emma Marrone si è fidanzata | la cantante è stata vista con Nikolai Danielsen

Chi è Nikolai Danielsen - il nuovo amore di Emma Marrone : Emma Marrone è di nuovo innamorata e il fortunato è Nikolai Danielsen. I due sono stati paparazzati qualche giorno fa mentre si divertivano a Capri, fra sorrisi e sguardi complici. Originario della Norvegia e modello di professione, Nikolai sarebbe riuscito nell’impresa impossibile di conquistare il cuore della cantante salentina. Fisico scolpito e occhi scuri, Danielsen ha alle spalle una carriera da boxeur, terminata quando ha iniziato a ...

Emma Marrone vicinissima al modello Nikolai Danielsen - : Serena Granato Emma Marrone potrebbe aver ritrovato l'amore: ecco chi è il modello norvegese che avrebbe fatto perdere la testa alla cantante salentina La cantante salentina è tornata al centro del gossip, dopo aver archivato le sue love-story avute con Stefano De Martino e Marco Bocci. Emma Marrone, ancora una volta, fa parlare di sé per le sue storie personali. Nel nuovo numero di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso ...

Emma Marrone - prove d'amore con Nikolai Danielsen : Il settimanale Chi sbatte entrambi in copertina. La cantante Emma Marrone starebbe frequentando il bellissimo Nikolai Danielsen, modello norvegese di 189 centimetri."prove d'amore con Nikolai", titola il magazine Mondadori, pubblicando le foto dei due in vacanza, tra Capri e le Baleari. Da febbraio attrice cinematografica per Gabriele Muccino, e a breve di nuovo in radio con un inedito scritto per lei da Vasco Rossi, l'ex vincitrice del ...

Emma Marrone avrebbe un nuovo amore : paparazzata a Capri col modello Nikolai : Periodo d'oro per Emma Marrone: oltre all'imminente uscita del brano "Io sono bella" che Vasco Rossi ha scritto per lei, la cantante starebbe vivendo un bellissimo momento anche dal punto di vista sentimentale. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 21 agosto, fa sapere che la pugliese ha ritrovato il sorriso accanto ad un aitante ragazzo di origini norvegesi: lui si chiama Nikolai Danielsen e, secondo i bene informati, sarebbe il nuovo ...

Il nuovo fidanzato di Emma Marrone. Il gossip dell’estate è esploso : ecco chi è : Secondo le ultime indiscrezioni, la cantante salentina Emma Marrone ha trovato l'amore... si tratta dell'aitante modello norvegese Nikolai Danielsen. A svelare la nuova coppia dell'estate è stato il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, che oggi 21 agosto è in edicola con un servizio fotografico sulla cantante in vacanza. C’è grande attesa per il nuovo singolo di Emma Marrone “Io sono bella”, scritto da Vasco Rossi, in attesa di ...

Emma Marrone ritrova l’amore : ‘Chi’ svela l’identità del nuovo fidanzato : Emma Marrone ha ritrovato l’amore: il settimanale ‘Chi’ svela l’identità del nuovo fidanzato. Lo scoop Emma Marrone ha una nuova fiamma. Questo è quel che sostiene Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da domani mercoledì 21 agosto. Dal suo profilo Instagram, il magazine ha fatto trapelare lo scoop anticipatamente, spifferando che la […] L'articolo Emma Marrone ritrova l’amore: ...

Io Sono Bella è il nuovo singolo di Emma Marrone scritto da Vasco e Curreri : data di uscita e primi spoiler sul testo : Si intitola Io Sono Bella il nuovo singolo di Emma Marrone, scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Il Blasco si è occupato del testo mentre il frontman degli Stadio ha curato la parte musicale. Il risultato è "una bomba" a detta di chi ha avuto il privilegio di ascoltare il pezzo prima della sua data di uscita; tutti gli altri dovranno attendere il prossimo 6 settembre. Dopo l'annuncio del brano co-scritto da Vasco e da Curreri per Emma, è ...

Emma Marrone da brividi su Instagram : “Mi viene da piangere ogni volta” : Emma Marrone e il post da brividi dedicato ai suoi fan. Ecco le sue bellissime parole L’amore che Emma Marrone nutre per i suoi numerosi fan è qualcosa di grande e meraviglioso. Questo, però, l’ha dimostrato sin da subito, sin dalla sua prima apparizione ad Amici, nell’ormai lontano 2010. No, Emma non è una di […] L'articolo Emma Marrone da brividi su Instagram: “Mi viene da piangere ogni volta” proviene da ...

Emma Marrone : "Mi viene da piangere ogni volta...". Le sue parole commoventi : "Io credo che voi non vi rendete conto dell'effetto benefico che hanno i vostri messaggi stupendi nella mia vita. Voi magari pensate che io non li legga o che magari passino inosservati. La verità è che mi viene da piangere ogni volta". Emma Marrone, con un post sul suo profilo Instagram, esprime tu

Emma Marrone/ Al mare dedica a un uomo speciale : 'Sei la cosa più bella - ti amo' : Emma Marrone in vacanza con un uomo speciale: è suo fratello Francesco. A lui dedica parole d'amore: 'Sei la cosa più bella...'

Emma Marrone attrice : “Ho girato dove mi hanno ricoverata per il tumore” : Emma Marrone svela un retroscena sul film I Migliori Anni di Muccino In una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Emma Marrone ha parlato del film ‘I Migliori Anni’ di Gabriele Muccino, che la vede per la prima volta vestire i panni di attrice. La pellicola, che uscirà nelle sale cinematografiche il 13 febbraio 2020, è la storia di un’amicizia che lega quattro adulti sin dai tempi ...

Nadia Toffa morta - da Oriana Fallaci a Emma Marrone e Lorella Cuccarini : tutti i vip che hanno parlato apertamente del cancro : Le cose terribili hanno sempre tantissimi nomi. “Malattia inguaribile”, “male incurabile”,“lunga malattia”, “male del secolo”. Nadia Toffa aveva scelto di chiamarlo cancro fin dall’inizio. Su Instagram metteva davanti alla parola pure il cancelletto, per trasformarla in hashtag e vaffanculo. Se doveva parlare della sua malattia, tanto valeva parlarne maestosamente, senza parafrasi. Wondy, su quelle parafrasi, ci ha sbattuto la testa per anni: ...

“Che dolore…”. La reazione di Emma Marrone alla morte di Nadia Toffa. E mostra la loro ultima foto insieme : “Nadia💔” : “Un dolore immenso”, questo ha scritto Emma sul suo profilo Instagram questa mattina ricordando Nadia Toffa. Ma quello di Emma Marrone non è il solito post di cordoglio al quale tanti, probabilmente, si infilano in scia. Il suo è sincero: lei Nadia Toffa l’ha conosciuto e anche bene. Le due erano complici e condividevano una forte stima reciproca. “Io dico che Emma è una ragazza davvero speciale. Sincera, di cuore, coraggiosa, spontanea. Se non ...

Nadia Toffa morta - i messaggi d’addio sui social : “Buon viaggio guerriera”. Emma Marrone : “Ci mancherà la tua forza” : “Un dolore immenso. Ciao mia cara Nadia. Non riesco a dire altro”. Così Emma Marrone ha voluto dire addio a Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene scomparsa oggi a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Sono tantissimi i messaggi pubblicati in queste ore sui social da chi ha voluto dare così un ultimo saluto alla “iena”. Colleghi, amici ma anche il mondo della politica si sono stretti in un abbraccio virtuale ...