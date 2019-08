Al pronto soccorso con l' occhio nero | a 9 anni denuncia i genitori

Sanità Veneto - Zaia vuole assumere 500 laureati per i pronto soccorso. Ma i medici insorgono : “Scavalcati i canali formativi” : È guerra aperta in Veneto tra i medici e la giunta regionale di Luca Zaia. Il governatore leghista ha annunciato l’assunzione e la formazione professionale di 500 laureati, da inserire a partire dal 2020 nei pronto soccorso e nei reparti di medicina e geriatria. Ma gli ordini professionali dei medici, i sindacati e le facoltà di medicina di Padova e Verona insorgono, annunciano ricorsi e denunciano un tentativo di creare medici di serie A ...

Monopoli - 17enne morto due giorni dopo la visita al pronto soccorso. Si attende l'autopsia : Ha accusato un malore in casa, ma è morto durate il trasporto in ospedale. Due giorni prima era stato in ospedale perché aveva febbre alta e un'otite dove gli era stata prescritta una cura antinfiammatoria

Spray urticante a concerto Salmo - una dozzina a pronto soccorso : Una dozzina di persone al pronto soccorso per irritazioni e intossicazione, una collanina strappata a un ragazzo di Padova che sporgerà denuncia e rinvenuta infine la bomboletta al peperoncino con la quale è stato spruzzato lo Spray urticante. È il bilancio del concerto di Salmo ieri a Lignano (Udine). Un particolare: la bomboletta per non essere individuata era stata mascherata. Aveva infatti applicato un adesivo che indicava il ...

In pronto soccorso +15% di arrivi per il caldo - disidratazione al primo posto : I malori ‘da caldo‘, in questi giorni da bollino rosso in molte città italiane, fanno aumentare del 15% gli accessi ai pronto soccorso. Anche se, a causa della riduzione del personale legata alle ferie, la percezione è di un maggiore aumento della ‘pressione’ sui servizi di emergenza sanitaria. “Questo aumento di richieste coinvolge soprattutto gli anziani che tendono a bere meno perché, fisiologicamente, non ...

Spruzza spray urticante al concerto di Salmo - paura tra il pubblico : 7 persone al pronto soccorso : Uno spray urticante, probabilmente al peperoncino, Spruzzato per due volte in mezzo al pubblico. È successo a Lignano Sabbiadoro, durante il concerto di Salmo. Sette persone sono finite al pronto soccorso per irritazioni e intossicazione. Il cantante ha interrotto subito l’esibizione, portando la calma tra i presenti e contribuendo, secondo la Questura, a evitare che la situazione degenerasse. Come si vede nel video, Salmo invita le ...

Lignano - spruzzano spray urticante al concerto di Salmo : 7 persone al pronto soccorso per intossicazione : Sette persone sono finite al pronto soccorso per irritazioni e intossicazioni dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray urticante al peperoncino durante il concerto del rapper Salmo a Lignano Sabbiadoro per strappare una catenina dal collo di uno dei giovani presenti tra il pubblico e poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Il cantante, resosi conto di quanto stava accadendo sotto il palco, ha subito interrotto il concerto per il ...

Criticità al pronto soccorso dell'ospedale di Ragusa : Criticità al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa. La segnalazione del consigliere comunale Mario Chiavola

Torino : per la prima volta in Italia arriva il Care passport in pronto soccorso per disabili e malati cronici : Nasce il progetto ‘TrattaMI Bene”. Si invertono i ruoli in sanità. Saranno i pazienti stessi a decidere i loro percorsi. Un’idea rivoluzionaria con i pazienti che “insegneranno” e decideranno l’umanizzazione degli ospedali con reali misure di buone pratiche per concretizzare il concetto, tanto discusso e non ancora adeguatamente realizzato, di “umanizzazione delle cure”. Insomma un progetto focalizzato sull’obiettivo di ...

Genova - straniero arriva in pronto soccorso e scatena il panico : Federico Garau Ancora violenza all'interno dell'ospedale Galliera, si tratta del secondo episodio in soli due giorni. arrivato in ambulanza, l'extracomunitario, in evidente stato di alterazione, ha scatenato il caos, minacciando il personale e distruggendo la porta d'ingresso: denunciato arriva da Genova la notizia dell'ennesimo episodio di violenza commesso all'interno di una struttura ospedaliera. Stavolta il fatto si è verificato ...

I dati sulle attese al pronto soccorso e sull'uso dei codici d'urgenza : Lunghe ore di attesa al pronto soccorso? Un'esperienza che abbiamo avuto senz'altro in molti. Talvolta forse anche giustificata ai nostri occhi dal fatto che ci sono davanti a noi casi effettivamente molto gravi e urgenti. In altri casi, senz'altro, la nostra percezione è di una fatica e difficoltà organizzativa della struttura che pare non essere adeguata o in grado di gestire gli afflussi in modo efficace. Cambiare il volto del pronto ...

Uomo si reca con urgenza al pronto soccorso con un dolore di gola atroce - quando i medici lo visitano sono allibiti : Un Uomo è andato con urgenza in ospedale per un fortissimo mal di gola che gli rendeva anche difficile la respirazione. quando i medici gli hanno fatto una radiografia non credevano ai loro occhi: aveva una pinza incastrata in gola. I medici hanno così dichiarato: «È necessario spingere, e con forza perchè uno strumento di tali dimensioni si incastri in un condotto tanto stretto». L’Uomo ha riferito che è stato un incidente ma i medici ...

pronto soccorso - i nuovi codici non sono la soluzione. Tre proposte per ridurre i tempi di attesa : sono basito. Forse sarà la stanchezza e la necessità di un meritato riposo dopo il tempo dedicato ai miei pazienti, oppure devo aver letto male dal profilo Facebook della ministra Giulia Grillo. Riporto qui il post in questione: ???? BASTA ATTESE AL Pronto soccorso: nuovi codici di priorità e tempi d'attesa certi. In Conferenza Stato-Regioni… Pubblicato da Giulia Grillo su Giovedì 1 agosto 2019 L’immagine assegna ad una ...

Lunga attesa al pronto soccorso - medici aggrediti all'Umberto I : Roma, 5 ago. (AdnKronos Salute) - Hanno aggredito i medici di turno al pronto soccorso del policli[...]