World Mosquito Day | identikit della zanzara in 5 curiosità

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Oggi si celebra la Giornata Mondiale– ilDay – l’appuntamento globale che ricorre ogni anno per sensibilizzare, a livello globale, sull’importanza di attuare strategie condivise per evitare la diffusione delle malattie trasmesse attraverso questo infestante. Il 20 agosto 1897, infatti, è la data in cui Ronald Ross,un medico inglese, scoprì il collegamento fra questi infestanti e la trasmissionemalaria, malattia febbrile provocata da un plasmodio parassita. Questa importante scoperta consentì a Ross di vincere il premio Nobel per la medicina nel 1902. Nonostante nel corso degli anni siano state elaborate efficaci strategie di lotta e contenimentomalaria, la malattia non è ancora stata del tutto debellata: le zanzare infatti continuano ad essere il vettore principale di diffusione di virus non solo di questa patologia, ma anche di altre ...

SkyTG24 : World Mosquito Day, le malattie trasmesse dalle zanzare: cosa c'è da sapere - prisencoli : E' il World Mosquito Day: tutti mobilitati contro la zanzara - Tgcom24 - iodice_carolina : RT @SkyTG24: World Mosquito Day, le malattie trasmesse dalle zanzare: cosa c'è da sapere -