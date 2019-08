“Una sirenetta” Giorgia | fisico mozzafiato a 48 anni In costume conquista tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2019) Pensi a una grande cantante italiana e ti viene subito in mente. Romana, classe 1971, ha una voce pazzesca. Le sue canzoni intense sono entrate di diritto nella storia della musica econoscono il suo talento e il suo carisma. Qualche sera fa è stata protagonista di Techetechetè, che ha ripercorso la sua carriera e i suoi successi, da “Come saprei” a “E poi” fino all’ultimo album di cover.ha sempre potuto contare su una folta schiera di fan, tanto che ai concerti raccoglie sempre centinaia di migliaia di persone. Eppure la carriera dinon è mai decollata all’estero. Fa strano, sembra assurdo, ma la cantante romana non ha mai amato viaggiare. Per questo motivo, si è preclusa molte opportunità professionali e ha di fatto rinunciato a un possibile successo fuori dall’Italia. Ed è stata lei stessa a parlare apertamente di questa sua fobia in un’intervista ...

