Salvini: a Mattarella chiedo di votare

Perché non si è dimesso?"Sono in carica e cerco di bloccare l'ennesimo sbarco dell'ennesima Ong abusiva. Fino all'ultimo guadagno lo stipendio che pagano gli italiani per difendere i confini e la sicurezza del Paese".Cosìai giornalisti uscendo dal Senato. Su Conte "insulti non a me, al Paese. Delusione". Va alle consultazioni? "Per parlare l'ultima volta conal qualedi". E sottolinea:"Da mesi c'era un tentativo di inciucio Renzi-Grillo. Noi abbiamo avuto il coraggio di portarlo in Parlamento".(Di martedì 20 agosto 2019)