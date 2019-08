M5s sul Blog pubblica l’elenco delle “capriole” di Salvini | “Non c’è tempo da perdere con

Prove di accordo M5s-Pd - cosa c’è sul tavolo del negoziato : Da una parte il M5s non apre e non chiude a nessuno. Dall’altra parte il Pd non è disposto ad appoggiare la qualunque checcé ne dica Matteo Renzi

Governo 'Ursula' - Fusaro sul M5s : 'Tranello di Prodi - se cadono meritano di sparire' : La crisi di Governo aperta da Matteo Salvini, per la Lega, doveva portare alle elezioni al più presto possibile. Al momento, però, sembra crescere l'ipotesi che il Presidente della Repubblica possa rintracciare una nuova maggioranza parlamentare con un'intesa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, indicare la strada della prosecuzione dell'attuale legislatura e rimandare, almeno per il momento, l'appuntamento con le urne. Un ...

Davide Casaleggio cambia idea - il sondaggio allarmante sul M5s : l'unica alternativa è l'alleanza con il Pd : Le trattative tra i Cinque Stelle e il Partito Democratico non sono più fantapolitica. I due partiti, pur di soddisfare i proprio interessi, sembrano aver dimenticato anni di insulti. Ora, con la possibilità di creare una maggioranza in grado di scacciare Matteo Salvini, i dem e i grillini passano d

Governo - Patuanelli : “Salvini ci insulta parlando di fantomatici accordi tra Renzi e M5s” : “Domani il presidente Conte riferirà in aula in Senato e il M5s gli ribadirà la sua fiducia e il suo pieno appoggio. Il ministro Salvini prima ha aperto una crisi assurda in agosto, poi ci comunica che il suo telefono è sempre acceso e poi ricomincia ad insultarci parlando di fantomatici accordi tra il Movimento e Renzi. Credo che noi dobbiamo soltanto avere fiducia nel premier e nel presidente della Repubblica”. Lo ha detto ai ...

Sergio Mattarella - il retroscena sull'inciucio Pd-M5s : "Stavolta non lo accetterà" - Di Maio umiliato : Al Quirinale è l'ora del pessimismo. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, i consiglieri di Sergio Mattarella fanno sapere che "sarà molto difficile risolvere questa crisi evitando le elezioni d'autunno". E questo nonostante Pd e M5s, i partiti interessati dall'inciucio, stanno trattando a

Giuseppe Conte - il retroscena sul "patto di Bibbiano" tra M5s e Pd : sono senza vergogna : L'hanno già ironicamente ribattezzato il "patto di Bibbiano". L'inciucio tra Pd a M5s è a un passo, con tutto il suo carico di imbarazzi, omissioni e non detti. Sul programma pochi si sbottonano, visto che chi si è insultato per un anno intero si ritroverebbe tra poche settimane a lavorare a braccet

L'eredità M5s-Lega : cinque miliardi di interessi extra sul debito : Vada come vada domani, il governo gialloverde in un solo anno ha fatto collezionare all’Italia 5 miliardi di interessi extra sul debito pubblico. A fare i conti in tasca al governo è Ilsole24ore. Quasi tutti parlano dell’Iva, di come sventarne l’aumento. Ma c’è già qualcosa che gli italiani stanno pagando, una tassa aggiuntiva. E che continueranno a pagare per le oscilllazioni esagerate dei nostri ...

Prodi propone una maggioranza «Ursula». Calenda : resto solo io contro governo Pd-M5s : Il padre nobile dei dem: bisogna gettare le basi di una maggioranza costruita attorno a un progetto di lunga durata. Calenda: maggioranza a favore del governo con M5S quasi unanime, attenderò gli eventi. Renzi: nel governo istituzionale non governo

M5s-Pd - partita la trattativa sul premier. Il Colle ribadisce : no a governi a tempo : ROMA «Non mi faccio incantare da questa mossa di Salvini. Ho detto che con lui ho chiuso e non cambio idea». Giuseppe Conte, davanti al ministro dell'Interno che per la prima volta...

Delrio al lavoro sull'intesa Pd-M5s : "Serve accordo scritto alla tedesca" : Tra i dialoganti di area dem c’è Graziano Delrio. È lui, capogruppo alla Camera del Pd, tra i protagonisti della tessitura del dialogo con i 5 stelle. “Salvini ha fatto errore clamoroso, un autogol e ora è terrorizzato dall’idea di un accordo tra noi e il Movimento 5 stelle” dice in un’intervista a Circo Massimo su Radio Capital.Quanto al dialogo Pd-M5S, Delrio assicura di essere sempre ...

Romano Prodi - spunta il suo nome : M5s-Pd - il clamoroso indizio sul governo horror : Tra un'immersione e l'altra Davide Casaleggio si mantiene in costante contatto telefonico con Luigi Di Maio. È un Casaleggio sereno, assicuravano ieri all'Adnkronos fonti vicine all'imprenditore, quello ragiona con il vicepremier cinquestelle («tra i due c' è piena sintonia») sulle mosse da tenere.

Crisi - alla Festa dell’Unità tra dubbi e “senso di responsabilità” : “Governo con il M5s? Un male necessario” - “No - siamo stati insultati” : “Un governo con il M5s per me è un male necessario, ma non deve essere a lungo termine”. Sara è una volontaria alle griglie della Festa dell’Unità della Lucciola che da oltre sessant’anni si svolge a Villadossola, nel Piemonte orientale. Qui, tra un ritratto di Berlinguer e una Bella Ciao in versione “liscio”, i militanti osservano da lontano quello che sta accadendo in Parlamento: “Pensare di votare un governo con chi dice che siamo il ...

Come sta procedendo il dialogo tra M5s e Pd sul governo : Urne o accordo per governo di fine legislatura? Il dossier è da giorni sui tavoli di Zingaretti e Di Maio. Ma prima di poter valutare e studiare la direzione da intraprendere entrambi aspettano di ascoltare il capo dello Stato, Mattarella. La convinzione dei 'pontieri' tra Pd e M5s è che il presidente della Repubblica non porrà alcun paletto preventivo, che ovviamente aspetterà di capire quali sono i numeri di una ...

L'ultimo scontro tra Lega e M5s è sul reddito di cittadinanza : È il reddito di cittadinanza il nuovo fronte dove si consuma oggi l'ormai quotidiano scontro tra gli ex alleati di governo Lega e M5s. Questa volta, l'affondo arriva prima dal leader della Lega, Matteo Salvini, che in una intervista al Corriere della Sera ribadisce che è doveroso verificare il reddito di cittadinanza: "Ci arrivano centinaia di segnalazioni, molte delle quali a me personalmente, da parte di imprenditori che quest'anno non ...