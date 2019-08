Il triste elenco delle morti in strada ad agosto

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Le prime 3 settimane diconfermano purtroppo uncliché: si tratta del mese dell’anno col maggior numero di incidenti e vittime della.Sono le cronache a raccontarcelo e spesso le prime vittime sono i giovani e i bambini. Del resto l’ultimo rapporto Aci - Istat, relativo al 2018, pur registrando un complessivo, lieve calo dei, dei feriti e degli incidenti, certifica un aumento della percentuale dei decessi tra i giovani (15-19 anni: +25,4%), gli anziani (70-74 anni: +22%), i ciclomotoristi (+17,4%) e i pedoni (+1,5%). E a fronte di un calo deinelle strade cittadine e su quelle extraurbane, crescono le vittime in auto(+10,5%).Lo stesso rapporto, nel confermare la pericolosità dei mesi estivi e in particolare diper numero di incidenti gravi in tutti gli ambitili (2,7ogni 100 sinistri), ci ricorda ...

