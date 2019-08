Governo Pd-5 Stelle e dimissioni Conte | lo scenario probabile e numeri

Crisi di Governo - timori - veti e sospetti incrociati : frena la trattativa 5Stelle-dem : Nulla è mai sicuro nella Crisi giallo-verde. La giornata di domenica si era chiusa con Beppe Grillo che aveva ucciso Matteo Salvini, chiedendo a Nicola Zingaretti di fare la prima mossa per un...

Beppe Grillo - i dilemmi dei Cinque Stelle : se non si fa un Governo solido - si torna subito alle elezioni : Beppe Grillo chiama a raccolta i suoi fedelissimi: Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, e la vicepresidente del Senato Paola Taverna. Riuniti nella villa di Marina di Bibbona, i grillini meditano

Silvio Berlusconi - il veto del Movimento 5 Stelle : così lo vogliono far fuori dal Governo istituzionale : Romano Prodi è tornato in carreggiata, proponendo un governo istituzionale raccolto attorno ai partiti che hanno sostenuto Ursula Von Der Layen a Bruxelles. Tra questi c'è anche Forza Italia. Non solo, i grillini sono a conoscenza delle manovre di Gianni Letta (a fianco del Cav) per spingere il nipo

Pierferdinando Casini : "Un Governo Pd-Movimento 5 stelle durerà. Colpa dell'arroganza di Matteo Salvini" : "Non avendo la possibilità di aprire una crisi ordinata, Matteo Salvini ha aspettato la chiusura del Parlamento per aprirla. Una scelta inedita nella storia della repubblica", commenta Pierferdinando Casini in una intervista a Il Giorno. Un errore "di quelli che si ricorderanno negli annali" perché

Lega : "L'ipotesi Italexit non esiste Governo 5 Stelle-Pd? Uno schifo" : Crisi di Governo, elezioni o nuovo esecutivo? Che cosa succederà ora? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Guido Guidesi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente di punta della Lega Segui su affaritaliani.it

Da eresia a possibilità per non scomparire : i parlamentari 5 stelle tentati “da un Governo di responsabilità” con il Pd : Il momento per i 5 stelle è cruciale e mai il clima è stato così teso. Non tanto per quello che chiamano “il tradimento” di Matteo Salvini, ma piuttosto per quello che sarà. Perché la strada che prenderanno una volta al bivio che traccerà il presidente della Repubblica, rischia di segnare la storia del Movimento. Andare al voto con il rischio di scomparire o almeno con la consapevolezza di tornare all’opposizione? Oppure ...

Governo - l'indiscrezione : "Sono già 100 i parlamentari 5 stelle pronti all'accordo col Pd" : Fonti pentastellate confermano: rispetto alla linea favorevole al voto espressa in assemblea da big del Movimento è emersa...

Crisi di Governo - Salvini rompe l'asse Pd-5 stelle : "Taglio dei parlamentari poi al voto" : Il vicepremier Matteo Salvini ha preso la parola in Senato tra le proteste del Partito Democratico aprendo alla proposta...

Crisi di Governo - Salvini ha spinto il Pd verso i 5 stelle (e con Berlusconi resta il gelo) : Dai 5 stelle l'unico veto resta quello di un dialogo con l'ex premier Matteo Renzi. Di Maio si affida a Mattarella ma nel Pd...

Non c’è spazio per un Governo con i Cinque Stelle : occorre la Sinistra : Ancora una volta, purtroppo, la realtà supera la fantasia. A quattro giorni dall’apertura della crisi di governo, nel giorno in cui Salvini, con l’ennesima mossa politicamente impeccabile, riapre la prospettiva di un’alleanza di centro-destra unita e allargata a Berlusconi (e che oggi gli darebbe probabilmente la maggioranza assoluta dei voti degli italiani), che cosa facciamo noi? Noi del centro-Sinistra, intendo? Non ...

Crisi di Governo - Cinque Stelle riuniti. E’ battaglia sui tempi. Borsa positiva - le banche tentano il rimbalzo : Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo dovrà decidere i passaggi parlamentari. Occhi puntati su Piazza Affari

Governo Pd-5stelle - Zingaretti boccia l'ipotesi : 'Daremmo a Salvini spazio immenso' : L'Italia attraversa una fase politica particolarmente delicata. La crisi di Governo aperta dalla Lega rappresenta un passaggio cruciale per il Paese, ma anche per le varie forze politiche. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, attraverso un proprio articolo apparso sull'Huffington Post, ha manifestato perplessità abbastanza evidenti rispetto alla possibilità che la strada da seguire possa essere quella di costruire un nuovo Governo formato da ...

Zingaretti dice no a Renzi e chiude la porta a un Governo di scopo con i Cinquestelle : Per la crisi seguiamo la saggia e autorevole guida del capo dello Stato, con "franchezza" diciamo no alla nascita di un governo Pd-M5s, prepariamoci con "coraggio e passione alla battaglia politica". È questo il senso del messaggio ai dem del segretario Nicola Zingaretti che traccia la rotta del partito anche per rispondere all'offensiva Renziana sul Corsera. Il leader dei democratici lo fa con un lungo e ragionato post sul suo blog ospitato ...

Cosa pensa Matteo Salvini dell'ipotesi di un Governo di scopo Pd-Cinquestelle : Mentre s'avanza un “lodo Grasso” per uscire dall'Aula e non votare la sfiducia a Conte, con Grillo che si schiera decisamente contro le elezioni, Renzi che propone un governo istituzionale e “di scopo” per il taglio dei parlamentari e poi andare al referendum, ma il segretario del Pd Zingaretti insiste invece sul voto subito, e nel mentre si intrecciano telefonate e assi inedite nello schieramento politico e parlamentare, come scrive il ...