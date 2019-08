Scilla | 28enne si addormenta in mare sul materassino | ritrovato nello Stretto di Messina

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ha rischiato grosso un ragazzo di 28 anni che domenica pomeriggio a, in provincia di Reggio Calabria, è entrato in acqua con il suo. L'intenzione del giovane, forse, era quella di concedersi un pizzico di riposo cullato dalle onde del. Ben presto però, quello che in un primo momento avrebbe dovuto essere un momento di relax, si è trasformato in un incubo per il giovane che, senza accorgersene, è stato trascinato al largo dalla corrente. Non vedendolo rientrare, un amico ha lanciato l'allarme, e gli uomini della Guardia Costiera hanno avviato immediatamente le ricerche. Si è temuto anche il peggio, ma fortunatamente dopo circa nove ore il ragazzo è stato trovato sano e salvo nelle acque dellodi....

