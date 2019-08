Esordio Sarri in dubbio | ha la polmonite

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 20 agosto 2019) E' a rischio l'in campionato sulla panchina bianconera di Maurizio, sabato prossimo a Parma. Il tecnico, assente in campo agli ultimi allenamenti e sabato scorso nell'amichevole della Juventus a Trieste, non e' stato colpito da una semplice forma influenzale, ma dalla. La diagnosi e' stata stilata dopo gli "ulteriori accertamenti", come precisa la societa' bianconera. E al tecnico ex Napoli e Chelsea e' stata prescritta la nuova terapia specifica. Difficile che l'allenatore possa essere al suo posto tra soli cinque giorni al 'Tardini'.A questo punto e' possibile che la sua prima partita in serie A sulla panchina Juve sia rinviata alla seconda giornata, sabato 31 agosto, quando i bianconeri affronteranno all'Allianz Stadium di Torino proprio il Napoli. Oggie' stato comunque al Jtc della Continassa, ma si e' limitato a coordinare il lavoro con il suo ...

