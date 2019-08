Cyperpunk 2077 confermato anche per Google Stadia

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Potremo mettere le mani sull'attesissimodi CD Projekt REDsenza possedere necessariamente una macchina da gioco. Il titolo è stato infattiper, la piattaforma di gaming in streaming più popolare del momento, considerando quanto ha fatto parlare di sé dal momento della sua presentazione.Non è stata ancora fornita una data precisa di lancio, ma la notizia è senz'altro molto gradita per tutti gli appassionati della casa di sviluppo polacca, maper chi si è innamorato a prima vista delle atmosfere di questo RPG in prima persona.E voi dove giocherete Cyberpunk? Siete soddisfatti del suo arrivosu?Leggi altro...