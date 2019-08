Beautiful da record in America dopo 32 anni. Merito dei ‘figli di’ : Beautiful Se in Italia funziona ancora ma si mantiene ben lontano dai livelli record di un tempo (oltre 6 milioni di spettatori nei momenti d’oro), in America – dove forse il fenomeno non ha mai attecchito come da noi -Beautiful sembra aver trovato un nuovo ‘elisir di giovinezza’. Con gli storici Ridge e Brooke messi in secondo piano in favore delle loro figlie, nella settimana dal 5 al 9 agosto, in America la soap opera CBS, ...