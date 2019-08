M5S-Pd | partita la trattativa sul premier Il Colle ribadisce | no a governi a tempo

Per M5S una confusa partita doppia : Il guado pentastellato. Il Movimento 5 Stelle guarda un po’ di qua e un po’ di là, un po’ al Pd e un po’ ancora alla Lega. Non sa come superare questo passaggio politico che sta diventando ogni giorno di più un terribile rompicapo soprattutto per Matteo Salvini che lo ha innescato. La fotografia dell’alleanza gialloverde in crisi è l’anno trascorso dal crollo del ponte Morandi: il Governo ...

Matteo Salvini - Renzi e Di Maio - la vera partita è il 2022 : così Pd e M5S vogliono fregare il centrodestra : La partita, il vero obiettivo, non è il governo in autunno, ma una maggioranza se possibile schiacciante nel 2022. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd e Matteo Renzi, ma pure Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni guardano un po' più in là, a un futuro solo apparentemente lontano: tra due anni e mezzo

Si complica la partita dell’Italia sul commissario Ue - scontro Lega-M5S : Il voto del Parlamento europeo su Ursula von der Leyen complica la partita italiana sulla scelta del commissario e allarga la crepa tra Lega e M5s. I pentastellati, forti dell'appoggio fornito in aula alla candidata tedesca, si accreditano come forza dialogante e filo-europeista e rimettono in discussione l'accordo politico raggiunto con il Carroccio dopo il voto delle europee e confermato dallo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: ...