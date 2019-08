Coppa Italia | gli accoppiamenti del quarto turno | spiccano Cagliari-Sampdoria e

Risultati Coppa Italia - il programma completo del terzo turno : ok Lecce - Bologna - Sassuolo e Spal : Risultati Coppa Italia – La Coppa Italia entra nel vivo con alcune tra le squadre di Serie A che fanno il loro debutto stagionale in partite ufficiali. Ad aprire è stata Genoa-Imolese finita 4-1. Parma-Venezia finisce 3-1. Fiorentina-Monza finisce 3-1 con i viola che rimontano nel finale. Eliminato il Brescia. In serata vittorie per Cagliari e Udinese. Passano il turno anche Bologna, Lecce, Sassuolo e Spal. Il programma ...

Video/ Pianese Pistoiese - 0-2 - : gol e highlights - Coppa Italia Serie C - : Video Pianese Pistoiese, 0-2,: highlights e gol della partita di Coppa Italia di Serie C Girone D: eliminate tutte e due le squadre passa il Pordenone.

Ciliverghe - battuto il Legnago in Coppa Italia : decisivi i tiri dal dischetto : Ciliverghe – Legnago Ciliverghe (4-3-1-2): Valtorta; Sanni, Avesani, Minelli, Menni; Mozzanica, Vignali (26’ st Comotti), Franzoni; Pasotti (40’ st Sola); De Angelis, Confalonieri (22’ st Berta). A disp.: Magoni, Manu-Aning, Faccioli, Miglio, Coulibaly, Ait Bakrim. All.: Carobbio. Legnago (4-3-1-2): Enzo; Darraij, Moretti, Bondioli, Botturi (27’ st Forestan); Yabre, Ranelli, Antonelli (27’ st Demian); Cicarevic (18’ st Farinazzo); Barone, ...

Silvio Berlusconi - Coppa Italia amara : il Monza va in vantaggio poi la Fiorentina lo ribalta : Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ci crede per quasi un'ora, poi la Fiorentina lo ribalta e si qualifica per il prossimo turno in Coppa Italia. Al Franchi, i brianzoli allenati da Brocchi passano in vantaggio al 35' con Brighenti, ma nella ripresa nel giro di 5 minuti i viola padroni

Mario Balotelli torna a Brescia - prima delusione : fuori dalla Coppa Italia contro il Perugia : "Finalmente torno nella MIA CITTÀ, Brescia ci sono". Sono queste le prime parole di Mario Balotelli, affidate al proprio profilo Instagram, dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento al Brescia. Il messaggio è accompagnato da un video che ripercorre la carriera di SuperMario, a cominciare propr

Risultati Coppa Italia Serie C - la Reggiana passa il turno : il programma completo e le classifiche aggiornate : Risultati Coppa Italia Serie C, ricco il programma odierno per quanto riguarda la competizione relativa alla terza Serie Italiana. Dopo l’unico match di ieri, con la Pistoiese vittoriosa in casa della Pianese ma comunque fuori, tante le gare di oggi. La prima partita ha visto soccombere in casa l’Albinoleffe, sconfitta in casa dal Lecco. Clamorosa eliminazione del Bari, sconfitta di misura in casa di un Avellino ancora in ...

Coppa Italia - la Fiorentina rimonta nel finale : Monza ko 3-1 sotto i colpi di Vlahovic : Il Monza spaventa la Fiorentina ma alla fine sono i viola ad approdare al quarto turno eliminatorio di Coppa Italia vincendo in rimonta per 3-1. Al “Franchi”, dopo un avvio di marca viola, la squadra di Brocchi prende coraggio e al 34′ trova il vantaggio con Brighenti, tutto solo in mezzo all’area sul cross dalla destra di Lepore. La Fiorentina si vede annullare per fuorigioco un gol a Boateng, poi si scatena ...

Il Bari eliminato dalla Coppa Italia : Il Bari esce dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro l’Avellino 1-0. La squadra allenata da Giovanni Ignoffo, ex Napoli, affonda il club della famiglia De Laurentiis. Decisivo per le sorti della partita il rigore trasformato da Di Paolantonio all’inizio della ripresa. L'articolo Il Bari eliminato dalla Coppa Italia sembra essere il primo su ilNapolista.

Monza a Firenze in Coppa Italia - Galliani : “Il nostro obiettivo? Tornare qui fra 24 mesi in campionato” : “Con il Monza strada ne abbiamo fatta fino ad oggi però dobbiamo farne ancora tanta perché il nostro obiettivo, quello mio e del presidente Berlusconi, è Tornare qui a Firenze fra 24 mesi in campionato“. Queste le parole dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani a margine della sfida di Coppa Italia al Franchi contro la Fiorentina da poco iniziata. Galliani: “Caso Icardi? Nel calcio c’è troppo maschilismo. ...

RISULTATI Coppa Italia SERIE C/ Diretta gol live score : al via i primi incontri! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 18 agosto 2019. Ecco i primi verdetti!

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Perilli-Berti - il Mixed Team di trap è di San Marino! Bronzo all’Italia con Stanco e Pellielo : A Lahti si fa la storia del Tiro a volo. Il duo formato di San Marino formato da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti infatti si aggiudica la gara di Mixed Team del trap, nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 salendo per la prima volta sul gradino più alto del podio in questa specialità. I rappresentanti della Repubblica del Monte Titano si sono dimostrati bravissimi, nel gold medal match in programma sulle pedane finlandesi, nel ...