Calciomercato Inter | azzurri scatenati | Sanchez ad un passo | ma non è finita… DETTAGLI

Calciomercato Inter – Passi avanti nell’operazione Sanchez - martedì il possibile sbarco in Italia : i dettagli : Il calciatore cileno potrebbe arrivare in Italia martedì per sostenere le visite mediche, ma ancora va trovato l’accordo tra Inter e Manchester United Alexis Sanchez si avvicina ad essere un nuovo giocatore dell’Inter, l’operazione con il Manchester United è potrebbe concludersi già nelle prossime ore, con il possibile sbarco in Italia fissato già nella giornata di martedì. Il giocatore ha detto sì ai nerazzurri, ...

Calciomercato 18 agosto : Inter - assalto a Vidal. Juve-Icardi - il nuovo piano. Roma forte su Rugani : Calciomercato 18 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 18 agosto. Roma– Dopo il rinnovo di Dzeko, i giallorossi sarebbero pronti a fiondarsi con forte decisione su Rugani. Il difensore bianconero potrebbe rappresentare un obiettivo reale e concreto che potrebbe concretizzarsi nel giro della prossima settimana. JUVENTUS– Icardi resta il sogno nel cassetto del club […] L'articolo Calciomercato 18 agosto: Inter, assalto a ...

Calciomercato Inter - accelerata improvvisa : c’è l’accordo con Sanchez! : Calciomercato Inter, accelerata improvvisa. I nerazzurri, dopo la ‘beffa’ Dzeko, hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante di livello da affiancare a Lukaku. Diversi i nomi sul taccuino, da noi elencati questa mattina, ma per uno di questi sembra esserci stato uno scatto improvviso: Alexis Sanchez. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio rivela infatti che la società nerazzurra sembra aver già l’accordo ...

Calciomercato Inter - niente più Dzeko : e adesso che si fa? Tutti i nomi sul taccuino per l’attacco [FOTO] : Calciomercato Inter, fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa egregiamente sostituire Icardi, ...

Calciomercato Juventus : l’Inter beffa clamorosamente i bianconeri : Calciomercato Juventus – Dopo Lukaku, altra beffa per la Juventus. I bianconeri, secondo quanto riferito dai maggiori quotidiani sportivi in edicola stamani, starebbe rischiando di perdere tutto il vantaggio fin qui accumulato per il prossimo acquisto. Marotta si è inserito prepotentemente nell’affare Chiesa, e starebbe provando a convincere il ragazzo a scegliere il progetto Inter. […] More

Calciomercato 15 agosto : Juve - grana cessioni. Si complica Perin - novità Higuain. Inter - su Milinkovic Savic : Calciomercato 15 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 15 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni sempre più complicato. Salta Perin al Monaco. Il club francese non sarebbe convinto del portiere bianconero. Higuain resta in bilico. L’argentino verrà riproposto alla Roma insieme e Rugani. Da valutare anche il futuro di Matuidi. Il francese piace al Monaco […] L'articolo Calciomercato 15 agosto: Juve, grana cessioni. Si ...