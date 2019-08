“Addio Davide” 33 anni | lascia un figlio neonato Si era sposato un mese fa

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2019) Giovane padre stroncato, a soli 33, da una grave malattia, meno di undopo il matrimonio. Grande dolore e sgomento per la prematura morte di Davide Barozzi, papà di un bambino di otto mesi. Il 33enne, scrive il Resto del Carlino nella sua edizione on line, conosciuto con il soprannome di ‘Barro’, si è spento nella prima mattinata di ieri nella sua abitazione in via Conte Re a Botteghe di Albinea. Il ragazzo era stimato dai tanti amici e conoscenti, tutti sconvolti per la sua scomparsa. Barozzi è stato vinto da un male che in poco tempo l’ha strappato dalla sua famiglia. La malattia era stata scoperta all’inizio di giugno. Era stato anche ricoverato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Lo scorso 20 luglio si eracon Sandy Mantovani. Oggi, nella stessa chiesa dove poche settimane fa erano state celebrate le sue nozze, si svolgeranno i funerali. Continua dopo la ...

