We Are Not Your Kind degli Slipknot è la tempesta dopo la quiete recensione

(Di sabato 17 agosto 2019) We Are Notè la sesta prova in studio della band di Des Moines. Se un tempo quegli individui mascherati si presentavano come una famiglia di psicopatici rinchiusa in un ranch a nutrirsi di viandanti ignari del loro destino, oggi Corey Taylor e soci abitano quartieri residenziali con cadaveri seppelliti in giardino, sovrastati da una colata di calce per tenere lontani i predatori che inevitabilmente attirerebbero le cronache. No, abbiamo scherzato. Si parla di evoluzione, e glihanno mantenuto il timone del nu metal con la loro ricetta fatta di spezie (il growl), guarnizioni (le chitarre chiodate di Mick Thomson e Jim Root), carboidrati (la batteria di Jay Weinberg) e beveraggi che innaffiano 14 tracce con synth, ultrasuoni, rumori e sensazioni disturbanti, e questo lo dobbiamo alla loro ricerca di una certa perfezione ...

