Un governo istituzionale potrebbe distruggere definitivamente M5s

(Di sabato 17 agosto 2019) di Michele Caimmi Il 23 aprile 2018 Sergio Mattarella conferisce a Fico, presidente della Camera, un mandato esplorativo: il suo compito è quello di verificare la possibilità di una maggioranza tra M5S e Pd. Il mandato ha poi esito positivo. Il 29 Matteo Renzi, intervistato su Rai Uno da Fazio, stronca ogni possibile trattativa con il Movimento di Di Maio. Come scopriremo più tardi, alla Leopolda dello stesso anno, in quella settimana di fine aprile l’Italia era davvero in procinto di avere unguidato da M5S e Pd. Come mai, dunque, tutto si bloccò? Come tutto ciò che accade nelle segrete stanze della politica, la certezza non la avremo mai, ma è lecito pensare che Renzi abbia dato vita ad una strategia politica di rara astuzia con un unico obiettivo:il M5S. Come le cronache hanno riportato, nei giorni che seguirono il voto del 4 marzo 2018 e per tutta la durata del ...

