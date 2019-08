Le condizioni per un governo M5s-Pd-Leu

Governo M5S/Pd solo a certe condizioni. Perché votare non è un dramma : È chiaro che il Partito Democratico può accettare di far parte di un Governo di legislatura solo a certe condizioni. Un Governo istituzionale, come dice la parola stessa, deve essere un Governo a larga base parlamentare, quindi, per capirci, che vada oltre Pd e Cinque Stelle. Deve avere una guida di alto respiro nazionale e internazionale. Infine deve avere una durata adeguata per portare avanti un programma di riforme di stampo ...

Incidente Pozzovivo – Il ciclista operato a Lugano : i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni : Domenico Pozzovivo è stato operato nella giornata di ieri a Lugano: l’intervento, eseguito dal dottor Christian Candrian è andato a buon fine Dopo le prime cure prestate in Italia, Domenico Pozzovivo è stato trasferito di recente a Lugano per continuare a ricevere l’adeguata assistenza medica della quale necessita dopo il brutto Incidente dei giorni scorsi. Il ciclista della Bahrain Merida è stato operato nella giornata di ieri ...

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso e operato d’urgenza. Le sue condizioni : C’è una news dell’ultima ora che tiene in agitazione il mondo dello spettacolo e della televisione. Gigi Marzullo è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Al pronto soccorso è arrivato in codice rosso ed è stato immediatamente trasportato nel reparto di medicina per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. La causa è una doppia ernia addominale. Stando a quanto filtra da ambienti vicini al noto conduttore ...

Juventus - al momento non ci sarebbero le condizioni per lo scambio Dybala-Icardi : Il mercato sta entrando nel rush finale e le prossime settimane saranno molto calde per la Juventus, Fabio Paratici deve necessariamente sfoltire la rosa bianconera. I nomi in uscita, secondo Sky Sport, sarebbero quelli di Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain. Paulo Dybala nei giorni scorsi è stato accostato al Paris Saint - Germain e all'Inter di Conte. In Francia addirittura si parlava di un interessamento della ...

Le condizioni di Marco Minniti per un accordo tra Pd e M5s : “Non si può avere paura del voto”, dice l'ex ministro dell'Interno ed esponente del Pd Marco Minniti. Tanto più che “una mera alleanza tra Pd e M5s sarebbe l'arrocco degli sconfitti”, aggiunge in una lunga conversazione con Il Foglio e in mattinata una intervista a Radio Capital. Per il predecessore di Matteo Salvini al Viminale l'idea di partire dal voto sulla riduzione del numero dei parlamentari per poi stare a ...

Silvio Berlusconi - le condizioni a Salvini per l'alleanza. Retroscena : poltronissima alla Meloni - veto su Toti : Un posto per Giorgia Meloni c'è, per Giovanni Toti no. Il Retroscena del Corriere della Sera sulla trattativa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per la futura alleanza elettorale in caso di voto anticipato si concentra soprattutto sulle richieste di Forza Italia al leghista. Gli azzurri pretend

Schianto in vacanza. Francesco è morto - la fidanzata in condizioni disperate : Francesco Capodilupo, 38 anni originario di Avellino, da 12 anni era ingegnere in Tenaris. Amava i viaggi e la bicicletta, gli amici: «Sempre sorridente e disponibile, sapeva coinvolgere gli altri». Un uomo di 38 anni di Bergamo, Francesco Capodilupo, è morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto domenica sera a Terrasini, in provincia di Palermo. Fatale al giovane è stato uno scontro violento tra un’auto e la moto su cui si ...

Le condizioni di Berlusconi e Salvini per ricostruire il centrodestra : Se l'esito della crisi è ancora incerto, un dato appare come acquisito: la "resurrezione" politica di Silvio Berlusconi. C'è molta attesa, infatti, per l'incontro che il Cavaliere dovrà avere a Palazzo Grazioli nelle prossime ore con Matteo Salvini, che ieri si e' affrettato, preso atto del decorso complicato della situazione, a far sapere di voler riannodare i fili del rapporto con Forza Italia. Alle ultime consultazioni al Quirinale, ...

Bari - bimba di un anno in gravi condizioni per la Seu : i Nas cercano alimenti contaminati : La piccola originaria di Bitonto ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico per la Sindrome emolitico-uremica. Infezione di tipo alimentare: i carabinieri al lavoro per individuare l'origine

Ictus per Alain Delon - i medici : "Le condizioni sono stabili" : Spavento per l'attore 83enne Alain Delon, il grande attore sex symbol degli anni '60 e '70 è stato colpito da un malore circa tre settimane fa, la notizia però è stata resa pubblico da suo figlio Anthony Delon solo nella giornata di ieri 8 agosto 2019.Nello specifico si tratta di un'Ictus, ora i medici rassicurano in un miglioramento: Sta bene - spiega - le sue condizioni sono stabili. Prima di raggiungere l'istituto elvetico - ha aggiunto - ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - condizioni difficili e grande selezione. Caduta per Camilla Alessio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.59 Il secondo gruppo sembra ormai aver mollato, 45″ il ritardo quando si sta attraversando il tratto particolarmente tecnico nella città di Alkmaar. 09.57 Russia, Francia e Olanda non lasciano fare. Ripresa Sofia Collinelli, ma la figlia d’arte sembra la più in forma fra le azzurre. 09.54 ATTACCO DI SOFIA COLLINELLI! L’azzurra tutta sola ha guadagnato già qualche decina ...

“Ictus e emorragia cerebrale”. Paura per Alain Delon. Le condizioni dell’attore : Paura per Alain Delon. L’attore francese, 83 anni, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una «leggera» emorragia cerebrale, e si «riposa» attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato ...

Paura per Alain Delon : dopo un ictus e un’emorragia cerebrale le sue condizioni sono stabili ma preoccupanti : L’attore francese, Alain Delon, ha avuto un ictus qualche settimana fa, accompagnato da un’emorragia cerebrale. Attualmente l’attore 83enne si sta “riposando” in una clinica svizzera, in base a quanto riferito alla stampa francese dal figlio, Anthony Delon, il quale ha precisato che le funzioni vitali del padre e sono “perfette” e il suo “stato, secondo i medici, è stabile“. Prima del ritiro ...

Crisi di governo - Matteo Salvini pone le condizioni per andare avanti : flat tax e autonomia : In queste ore convulse, Matteo Salvini è stato Palazzo Chigi con il premier Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini, che da indiscrezione chiede la testa di tre ministri, ha annullato la tappa del beach tour di questo pomeriggio. I nomi, da quanto si apprende, sarebbero quelli di cui si è