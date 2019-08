Golf – D+D Real Czech Masters | Edoardo Molinari al comando

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019) Eurotour:aldel D+D. A Praga in settima posizione Andrea Pavan, che difende il titolo, e 33° Renato Paratore, autore di un’ottima prestazione, si è portato alcon 132 (66 66, -12) colpi nel D+Dche si sta svolgendo sul percorso dell’AlbatrossResort (par 72) a Praga nella Repubblica Ceca, dove Andrea Pavan, campione in carica, è settimo con 136 (68 68, -8) e Renato Paratore 33° con 139 (71 68, -5)., 38enne torinese con tre titoli sull’European Tour, l’ultimo datato 2017, haizzato il secondo 66 (-6) di fila con sei birdie come il primo, per un totale di 36 buche senza bogey, e ha preso due colpi di vantaggio sul belga Thomas Pieters (134, -10). In terza posizione con 135 (-9) lo svedese Robert Karlsson, l’austriaco Matthias Schwab, l’inglese Sam Horsfield e il cileno Hugo Leon e, ...

