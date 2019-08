Caro Salvini | mi creda | tutta quella sofferenza in più non le serve E lei ha già perso

Conte passa al contrattacco : "Caro Salvini - ora rendo tutto pubblico io" : Giuseppe Conte scrive una lunga lettera a Matteo Salvini sul caso Open Arms. Il presidente del Consiglio, tramite il proprio profilo Facebook istituzionale, sottolinea che da parte del ministro dell’Interno c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Conte evidenzia come il leader del Carroccio, che ha deciso di staccare la spina all’esecutivo gialloverde, abbia ormai reso ...

Matteo Salvini al Senato - la mossa che spariglia : "Caro Di Maio - affare fatto. Taglio ai parlamentari e voto" : "Votiamo prima il Taglio dei parlamentari e poi subito al voto". Matteo Salvini interviene al Senato, prima della calendarizzazione del voto di sfiducia a Giuseppe Conte, e lancia l'amo a Luigi Di Maio. "Sono arrivate alcune proposte, le raccolgo - esordisce il leader della Lega, che ha aperto la cr

“Traditore - pagherà a Caro prezzo” : cosa ha detto Di Maio su Salvini : È scontro aperto fra i due vicepresidenti del Consiglio, dopo la presentazione della mozione di sfiducia della Lega nei confronti del Presidente Giuseppe Conte. E Luigi Di Maio usa toni durissimi in assemblea dei parlamentari 5 Stelle: "Ha tradito milioni di italiani a cui per 14 mesi aveva detto che non guardava i sondaggi, lo ha fatto solo per i suoi interessi".Continua a leggere

Migranti : Salvini - 'murale Carola? I muri non si imbrattano - punto' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "I muri non si imbrattano. Punto. Né pro né contro". Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell'iniziativa del leghista di Taormina che nei giorni scorsi ha imbrattato il murales in cui la capitana della Sea Watch 3 appare in veste di "Madonna" con un bambino

Governo : FracCaro - ‘Conte non assente ma in Aula al posto di Salvini per Russia’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Matteo Salvini “si lamenta dell’assenza di Conte in Aula” nel dibattito sulla Tav, “quando Conte è andato al suo posto per rispondere al Parlamento del caso Russia, perché non si è mai presentato alle Camere”. Lo ha affermato il ministro per il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24. L'articolo Governo: Fraccaro, ‘Conte non assente ma in Aula al posto di ...

SCaroni spiega perché Salvini dovrebbe rompere col M5s : Roma. Paolo Scaroni, ex amministratore delegato dell’Eni, vicepresidente di banca Rothschild e presidente del Milan, da tempo teorizza che sia meglio un governo fermo anziché un governo dannoso perché appiattito sull’ideologia della decrescita grillina. E per questo Scaroni preferisce Matteo Salvini

Salvini : “Con decreto meno Carola e più Oriana Fallaci” : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Se devo riassumere” con il decreto legge sicurezza bis “meno Carola e più Oriana Fallaci”. Lo dice al Senato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, definendo quella di oggi “una bella giornata a prescindere dai numeri e mi piace che questa giornata cada il 5 di agosto che, per chi è stato a Medjugorje, rappresenta il compleanno della Vergine Maria e quindi sono ...

Caro Salvini - qualche domanda da giornalista (ed eviti risposte “da papà”) : (Foto Stefano Cavicchi / LaPresse) Ieri Matteo Salvini, nel corso di un’improbabile conferenza stampa nello stabilimento Papeete di Milano Marittima, ha insultato il cronista di Repubblica che aveva ripreso il figlio a bordo delle moto d’acqua della Polizia, due giorni prima: “Vada a riprendere i bambini in spiaggia, visto che le piace tanto” ha detto a Valerio Lo Muzio, a quanto pare minacciato anche dalla sua scorta. Per quanto stomachevole, è ...

Caro Salvini - ecco perché non esiste un complotto contro le sigarette elettroniche : (foto: Getty Images) Nei giorni scorsi, un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità sul fumo ha definito le sigarette elettroniche dannose per la salute, lanciando un appello affinché vengano regolamentate. Nella mattinata del 1° agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ripreso la notizia sui suoi canali social, fingendo di chiedere il parere dei suoi follower e, in realtà, adombrando una presunta cospirazione di ...

Caro Salvini - noi poliziotti siamo rimasti senza divise : I poliziotti hanno le pezze al sedere. Nel significato letterale della frase e senza alcun proposito offensivo, naturalmente. A mali estremi, rimedi estremi. Pasquale Guaglianone, segretario palermitano del sindacato “LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato)", ha deciso di comprare una dozzina di

Matteo Salvini ridicolizza Carola Rackete e Pd : "Oggi vi togliete il reggiseno?" : E alla fine arrivò il giorno della più delirante delle proteste: via il reggiseno per solidarietà a Carola Rackete, la ormai ex comandante della Sea Watch 3 finita nel mirino, anche nostro, per essersi presentata in procura senza biancheria intima. Come annunciato da giorni, oggi sabato 27 luglio, è