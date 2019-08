Zidane in conferenza | “James Rodriguez? Sono contento e…”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 16 agosto 2019) Zinedine, allenatore del real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Jamesalla vigilia della prima giornata della Liga. Il tecnico del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni nellastampa alla vigilia della prima gara della Liga.ha parlato anche di James, calciatore che interessa molto al Napoli: “È in forma,di averlo in squadra e lui è. Conto su tutti i miei giocatori”. Queste parole farebbero pensare a una chiusura in merito a una probabile cessione. E’ semplice strategia di mercato o, che non ha mai considerato James un elemento al centro del suo progetto tecnico-tattico, vuole davvero puntare sul calciatore colombiano? Entro il 2 settembre sicuramente capiremo come si concluderà questa telenovela su JamesPER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

