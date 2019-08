Open Arms | la nave che ha salvato 161 migranti ancora in attesa di un porto | la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Da quindici giorni ladella ong spagnola Proactivaè in mare indi unsicuro dove far sbarcare isalvati in tre diversi interventi: in totale i naufraghi salvati tra il primo e il 10 agosto sono 161. In mezzo, divieti di ingresso emessi dall’Italia e da Malta, esposti, ricorsi e richieste d’asilo presentati dalla ong e inchieste aperte dalla Procura di Agrigento. Intanto, laa qualche centinaia di metri dall’ingresso deldi Lampedusa, indell’autorizzazione a far sbarcare i 134rimasti a bordo. La cronologia dei quindici in mare. 1 agosto – Larecupera 52, tra cui 16 donne e 2 bambini, nel Mediterraneo centrale, a circa 70 miglia dalle coste di Zuwarah, in acque internazionali. Secondo quanto riporta la ong spagnola, l’imbarcazione “stava affondando. Entrava acqua e ...

Agenzia_Ansa : Open Arms: il medico di #Lampedusa sorpreso: 'Gli sbarcati stavano bene. C'è qualcosa che non funzione' afferma… - LegaSalvini : ?? RETROSCENA CHOC SULLA OPEN ARMS ++ OPEN ARMS, ELISABETTA TRENTA AVEVA PROGRAMMATO TUTTO PER FAR SBARCARE I MIGRAN… - petergomezblog : Open Arms, lettera di Conte a Salvini:”Ennesima sleale collaborazione. Dici che voglio far sbarcare i migranti, ma… -