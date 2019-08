Messina | duplice omicidio a Ucria | zio e nipote uccisi a colpi di fucile

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri sera 15 agosto, giorno di Ferragosto, a, nel messinese, dove uno zio e un, rispettivamente di 60 e 30 anni, sono statid'arma da fuoco, precisamente con un. Le vittime sono Antonino e Fabrizio Contiguglia. Durante la sparatoria sarebbe stato anche ferito un parente dei due, che però non è grave e non si troverebbe in pericolo di vita. Tutto sarebbe nato per una lite dovuta ad un parcheggio. Lo sparatore, e quindi presunto omicida, un uomo originario di Paternò, in provincia di Catania, è stato fermato dopo poche ore dai carabinieri della locale compagna con l'accusa di. Caccia all'uomo Subito dopo il delitto, sulla scena del crimine sono intervenuti i militari dell'Arma, che hanno provveduto a tutti i rilievi del caso. Per i due purtroppo non c'era più nulla da fare: infatti sarebbero morti quasi ...

