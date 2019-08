Juventus | ora o mai più | ultimatum di Icardi ai bianconeri

Sorteggio Champions League 2019-2020 : data - programma - orario e palinsesto tv. Le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter e Atalanta : Si svolgerà giovedì 29 agosto alle ore 18.00 in quel di Montecarlo il Sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019-2020, massima competizione calcistica continentale per club. In attesa della conclusione dei turni preliminari che designeranno le ultime sei qualificate per il tabellone principale, è già possibile avere un quadro della situazione piuttosto delineato per quanto riguarda la suddivisione delle quattro fasce per ...

Mercato Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto sta avvenendo nelle ultime ore. Dopo aver approfittato della titubanza di Dybala per chiudere l'affare Lukaku, ora Marotta cerca di strappare alla Juventus un altro elemento importante. Se da una parte è in ballo la possibilità di uno scambio tra Dybala ed Icardi, dall'altra il nuovo dirigente nerazzurro

Juventus – Paratici impegnato a chiudere il mercato estivo, ma non solo. Il dirigente bianconero ha già posto le basi per un grande colpo a parametro zero per la prossima stagione. Nel mirino dei bianconeri, infatti, il trequartista del Tottenham Eriksen. Juventus – Eriksen il è nuovo obiettivo a parametro zero Il forte centrocampista, contrattualmente

Potrei fare un pezzo sul “FIFA 20 senza Juventus - come reagiranno i tifosi della Vecchia Signora?” : La macchina mediatica di FIFA 20 è stata messa abbondantemente in movimento già da svariati mesi. In sostanza è stato palesemente l'EA Play 2019 a dare il via alla marcia d'avvicinamento alla release del simulatore calcistico marchiato Electronic Arts: una marcia come sempre seguitissima da parte della community, che settimana dopo settimana ha avuto finora modo di scoprire lentamente tutte le nuove feature che lo stagionale sportivo si ...

Sorteggi Champions League 2020 : quando si svolgono e a che ora. Le fasce e le possibili avversarie di Juventus - Inter - Napoli e Atalanta : Anche se siamo ad un passo dal Ferragosto, è già tempo di pensare alla massima competizione per club continentale. Il primo atto della Champions League 2019/2020 di calcio, infatti, è molto più vicina di quello che si pensi. Si inizierà, come consuetudine, con il Sorteggio di Montecarlo, che sarà di scena giovedì 29 agosto alle ore 18.00, nel quale scopriremo finalmente la composizione degli otto gironi e, soprattutto, se le squadre italiane ...

Moggi : 'Dybala serve ancora molto alla Juventus - no allo scambio con Icardi' : La Juventus è pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup a Stoccolma contro l'Atletico Madrid, sarà occasione per la società spagnola di 'vendicare' la sconfitta di Champions League proprio contro i bianconeri negli ottavi di finale della scorsa competizione europea. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi funzionali al gioco di Maurizio Sarri: l'esigenza principale resta però ...

Mercato Juventus: sempre attivi i dirigenti bianconeri, che stanno lavorando con decisione ad una doppia cessione per dare respiro alle casse della società e poter intraprendere l'assalto alle ultime pedine necessarie a completare l'organico. Mattia Perin e Blaise Matuidi rimangono ancora in uscita e il loro futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus e più precisamente in Francia: in particolare

Damascelli : “Il comunicato della Juventus sui nati in Campania è miserabile e figlio dell’ignoranza” : Da leggere Tony Damascelli sul Giornale a proposito del divieto di vendita dei biglietti di Juventus-Napoli per i nati in Campania. Il comunicato emesso dal club bianconero è goffo, ridicolo, razzista ma è, soprattutto, miserabile, figlio di una arroganza e di una ignoranza dinanzi alle quali non c’è alibi, non c’è soluzione, se non quella delle scuse, prima, delle dimissioni e licenziamento, subito dopo. La mediocrità etica impressionante, con ...

Del Piero torna alla Juventus : avrà ruolo di collaboratore nell'Academy di Los Angeles : La Juventus in questi anni ha avuto importanti riferimenti sul campo che poi sono rimasti nella società come dirigenti o collaboratori, una volta appese le scarpe al chiodo. Basti pensare ai vari Pavel Nedved, ex giocatore bianconero e poi diventato vice Presidente della Juventus, o al clamoroso ritorno di Gianluigi Buffon, che dopo l'esperienza al Paris Saint Germain, dovrebbe giocare solo una stagione con i bianconeri per poi diventare un ...

Lo studio sul mondo del calcio : aumentano i tifosi allo stadio - Juventus ancora favorita : I tifosi si avvicinano sempre di più al mondo del calcio. Come riporta l’Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa, dopo il calo registrato nel 2018 (-13,4%) di tifosi che dichiaravano di aver “perso l’interesse per il calcio in generale”, quest’anno aumentano gli appassionati e gli intenzionati a sottoscrivere un abbonamento allo stadio. Nel dettaglio i numeri parlano chiaro, ...

Lukaku Juventus- Come riportato dai colleghi di "Sportmediaset", Lukaku avrebbe rotto definitivamente con il Manchester United e sarebbe pronto a dire addio al club inglese nel corso delle prossime ore. La sensazione è che l'Inter sia tornata prepotentemente alla carica per l'attaccante belga. Paratici osserva interessato, ma la Juventus potrebbe decidere di mollare l'attaccante dello

Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da "Sportmediaset", è arrivata la svolta totale per l'imminente cessione di Dybala al Tottenham. Il numero 10 bianconero sarebbe pronto ad accettare la corte degli Spurs. Non si conoscono ancore le cifre contrattuale proposte dal club londinese. Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per 70 milioni di euro. La

Juventus – Sette anni dopo il doloroso addio Alessandro Del Piero torna alla Juventus. Ad annunciarlo con gioia è stato lo stesso ex capitano bianconero attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'ex numero 10, assieme alla moglie Sonia e ai suoi 3 figli, tutti rigorosamente vestiti di bianconero, ha fatto oggi visita alla Juventus Academy di Los

Pogba Juventus- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "Tuttosport", la Juventus sarebbe pronta ad aprire al clamoroso colpo di scena firmato Paul Pogba. Il centrocampista dello United potrebbe dire addio all'Inghilterra già nel corso dei prossimi giorni. Paratici, dopo il rifiuto di Dybala ai Reds e la fumata nera per Lukaku, potrebbe decidere di virare