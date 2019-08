Addio a Gimondi | l’ultimo eroe antico del ciclismo

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 16 agosto 2019)Se ne va una leggenda. E’ morto Felicedi unche non c’è più, simbolo di un’Italia che correva felice verso il futuro, poster di un’intera generazione. L’unico italiano ad avere vinto Giro (’67, ’69 e ’76), Tour e Vuelta. 143 vittorie in carriera, tra cui Mondiale, Roubaix (nel 1967 quando arriva con la faccia nera di fango e polvere al traguardo) Sanremo, Lombardia (nel 1966 si fa fotografare per la prima volta con la moglie Tiziana, amore di tutta una vita) e decine e decine di altre corse. La prima bicicletta gliel’aveva regalata sua madre Angela, postina di Sedrina, nel bergamasco: lui la seguiva al lavoro per le valli, nelle frazioni ...

matteosalvinimi : Addio grande e indimenticabile #Gimondi, la tua Bergamo e tutta l’Italia dello sport porteranno le tue imprese semp… - RobertoBurioni : Per chi come me naviga nel territorio insidioso tra i 50 e i 60 da bambino il suo cognome significava “Campione”, n… - giorgio_gori : Addio a Felice Gimondi, orgoglio di #Bergamo e dello sport italiano, campione tra i più grandi di tutti i tempi. A… -