Tammy Abraham – Cori ed insulti razzisti a causa dell’errore dal dischetto

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 15 agosto 2019)– Dalla civile Inghilterra la notizia che non ti aspetti. L’attaccante del Chelseaè stato vittima di– L’attaccante classe ’97 nel corso della partita di assegnazione della UEFA Super Cup (clicca qui per gli highligths) ha commesso l’errore dalche è stato fatale per i “blues”. Sul risultato di 5-4 ai calci di rigore, il suo errore ha consegnato la coppa nelle mani del Liverpool. Il calciatore è stato bersagliato dai tifosi diventando vittima di. Il comunicato del Chelsea “Siamo disgustati dai post che abbiamo visto sui social media, non accettiamo nessuna forma di comportamento discriminatorio. Intraprenderemo le azioni contro i responsabili, perché in questo club non c’è spazio per chi, in possesso di un biglietto o di un ...

BlogNews_it : Sbaglia il rigore decisivo: Tammy Abraham bersagliato di insulti razzisti sui social - MarcoSemprini59 : Sbaglia il rigore decisivo: Tammy Abraham bersagliato di insulti razzisti sui social - fabiobellentani : RT @globalistIT: -