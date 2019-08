Di Maio | Salvini è pentito ma ormai la frittata è fatta | Ora è inutile che

Conte : «Salvini sleale - è inaccettabile» Il leghista lancia l’idea del maxi-rimpasto Ma Di Maio : è pentito - ma frittata è fatta : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Crisi - Di Maio : “Salvini è pentito - ma ormai la frittata è fatta. Dopo neanche 24 ore era da Berlusconi. Noi il 20 a fianco di Conte” : Matteo Salvini “ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna“. E ancora, Salvini “ha fatto tutto da solo, per tornare Dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi”. Di fronte alla mezza marcia indietro del leader del Carroccio e a poche ore dallo scontro che ha avuto a distanza con il premier Giuseppe Conte, è intervenuto anche Luigi Di Maio per chiudere a qualsiasi ...

Di Maio a Salvini : “Per colpa sua rischiano di andare a casa migliaia di lavoratori” : Il leader del Movimento 5 Stelle: "Salvini ha aperto una crisi che ora rischia di far aumentare l’IVA a milioni di famiglie e che potrebbe mandare a casa migliaia di lavoratori: non riesco ad approvare il decreto per fermare chiusura di Whirlpool a Napoli e altre questioni pendenti".Continua a leggere

Di Maio contro Salvini : "A lui ormai non voglio neanche dire ciao". E i grillini : "Mai più con quel Giuda" : "A Salvini ormai non voglio neanche dire ciao. Per me la fiducia è tutto. Se la tradisci è finita". Luigi Di Maio risponde così quando lo staff di Palazzo Chigi gli mette sotto gli occhi le parole di Marco Centinaio a Circo Massimo , su Radio Capital. Il ministro dell'Agricoltura della Lega, infatti

Crisi di Governo - Salvini : 'Il 20 agosto sfiduceremo Conte' e con Di Maio è gelo : Il ministro Matteo Salvini, dopo la sconfitta incassata in Senato, ha annunciato: "Il 20 agosto sfiduceremo il Presidente del Consiglio Conte". Poi ha rilanciato la proposta di votare subito il taglio di senatori e deputati (rimandando però l'attuazione alla prossima legislatura). Intanto i rapporti tra il leader della Lega e l'ormai ex alleato Luigi Di Maio sono sempre più tesi: questa mattina, a Genova, non si sono rivolti neppure la ...

Crisi governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Governo - Di Maio : “Ok a taglio dei parlamentari? Salvini si è messo da solo in un labirinto” : Luigi Di Maio ha spiegato perché Salvini si è messo da solo "in cul de sac": "Se vuole votare il taglio degli eletti dovrà prima ritirare la mozione di sfiducia a Conte. Altrimenti la votazione sul taglio slitterà a dopo quella sul premier. Ma se dovesse ritirare la richiesta di sfiducia per il presidente del Consiglio, dovrebbe smentire la sua linea".Continua a leggere

Di Maio : "Non mi fido di Salvini La sua è una mossa disperata" : "Dopo quanto successo l'otto agosto, chi può dare ancora credito alla sua parola? Quello che dice non conta più nulla". Dura replica di Di Maio a Salvini sul taglio dei parlamentari Segui su affaritaliani.it