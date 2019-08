Corea-Giappone | guerra commerciale tra antichi rancori

La Corea del Sud toglierà il Giappone dalla lista dei partner commerciali privilegiati : La Corea del Sud toglierà il Giappone dalla lista dei partner commerciali privilegiati, come il Giappone aveva annunciato di voler fare con la Corea del Sud a inizio agosto. La lista dei partner commerciali privilegiati è la lista dei paesi

Corea del Nord lancia altri due missili nel Mar del Giappone : In risposta a esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud L'articolo Corea del Nord lancia altri due missili nel Mar del Giappone proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Il contagio delle guerre commerciali : Giappone contro Corea : Roma. Il gabinetto di governo di Shinzo Abe ha approvato ieri una nuova misura economica contro la Corea del sud, cancellando il paese dalla cosiddetta “lista bianca” dei paesi – per lo più occidentali – che hanno una corsia preferenziale per fare affari in Giappone. Il presidente sudCoreano Moon Ja

Il Giappone toglierà la Corea del Sud dalla lista dei partner commerciali privilegiati : Il Giappone ha annunciato che toglierà la Corea del Sud dalla cosiddetta “lista bianca”, cioè la lista dei paesi con minime restrizioni al commercio bilaterale, per ragioni legate alla sicurezza nazionale. La decisione, attesa da giorni, è il risultato di una

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio verso il mar del Giappone : La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio, hanno detto fonti militari sudCoreane. I due missili sono stati lanciati nelle prime ore del 31 luglio nell’area di Wonsan, nel sud del paese, e secondo le prime

Badminton - Japan Open 2019 : due titoli al Giappone - uno a testa per Corea del Sud - Cina ed Indonesia : Si è concluso il Japan Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 750, con un montepremi di 750000 dollari americani: a Tokyo fanno festa quattro Nazionali. Due titoli al Giappone, gli altri equamente divisi tra Corea del Sud, Cina ed Indonesia. Tre finali perse per l’Indonesia, due per il Giappone. Di seguito i risultati delle finali del Japan Open di Badminton: Finale singolare maschile Kento Momota (Giappone, 1) b. Jonatan ...

LIVE Italia-Giappone 4-2 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : azzurre in vantaggio nella fortissima pioggia Coreana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Superiorità per il Giappone, Arima la mette dentro dalla distanza: 5-3. 5′ Non sbaglia Roberta Bianconi! 5-2, Italia che prova la fuga. 5′ Gran superiorità giocata dall’Italia: Emmolo cerca Tabani al centro, c’è il rigore. 4′ Trattenuta subacquea di Valeria Palmieri, non convalidata la rete al centroboa azzurro. 3′ Questa volta non sbaglia Tabani ...