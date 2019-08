Uomini e Donne | Sonia ammette | “Alle volte bisogna perdersi” | il post dal Messico

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ha un fidanzato nascosto? - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over: Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa, mentre Gemma Galgani 'accusata' di avere un fidanzato nascosto

Uomini E DONNE/ Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino 'mano nella mano' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Andrea Cerioli emoziona la fidanzata Arianna Cirrincione, Rosa Perrotta rimprovera Pietro, mentre Sonia e Ivan...

Uomini e donne - Francesco Chiofalo e l'orrore privato : "Mi ha augurato la morte". La vip travolta dall'accusa : Francesco Chiofalo, ex volto di Uomini e donne - il programma di Canale5 condotto da maria De Filippi - ha deciso di andare a convivere con l'attuale fidanzata, che frequenta da soli 5 mesi, Antonella. Francesco, che ha partecipato con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma, al reality Temptation Islan

Uomini E DONNE/ Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa : 'grazie per...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa ringraziandola per quanto fatto per la città di Taranto.

Grande Fratello Vip 4 : da Uomini e Donne potrebbero arrivare Lorenzo Riccardi e Melchiorre : Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma le riviste di gossip sono già alla ricerca dei nomi dei personaggi famosi che a novembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Stando all'indiscrezione che ha riportato "Nuovo Tv", nella Casa più spiata d'Italia potrebbero entrare ben due ex protagonisti di Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. Gli ultimi rumors sul cast del GF Vip La quarta ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati contro Matteo Salvini : "Che schifo - siamo il paese dei balocchi" : Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne - condotto da Maria De Filippi su Canale5 - ha pubblicamente attaccato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. La giovane, classe 1998, che nel programma era stata rea di aver complottato contro la stessa redazione, sembra non condividere

Uomini e Donne - trono over : Giorgio Manetti pronto a tornare? L'indiscrezione : Insistenti rumors riportano che il Manetti è pronto a tornare a Uomini e Donne. Come reagirà Gemma Galgani?

Nilufar Addati - ex tronista di Uomini e donne - attacca Matteo Salvini : 'Che vergogna' : Il mondo dello spettacolo e della politica si intrecciano ancora e ad essere protagonista delle attenzioni di alcuni volti noti di musica e televisione è di nuovo Matteo Salvini. Dopo l'ex vincitore di X Factor Lorenzo Fragola, qualche ora fa è stata Nilufar Addati ad esprimere le proprie critiche contro il leader della Lega, soprattutto per il modo in cui sta gestendo l'attuale crisi di governo. A non essere andata giù all'ex tronista di Uomini ...

Uomini e Donne news - Rosa Perrotta : “I miracoli accadono” : Rosa Perrotta e la dedica ironica a Pietro Tartaglione, ecco perché Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori poche settimane fa del piccolo Dodo. I due stanno affrontando questa nuova fase della loro vita con tanta felicità ma anche con tantissima ironia. Del resto, l’ironia è una qualità che caratterizza le personalità di entrambi, […] L'articolo Uomini e Donne news, Rosa Perrotta: “I miracoli accadono” ...

De Boer contro la parità di retribuzione tra Uomini e donne : «Ora è ridicola» : «La parità di retribuzione nel calcio tra uomini e donne non la comprendo, penso per come stanno le cose ora che sia ridicola». Frank de Boer, ex calciatore ed ex allenatore di Ajax, Inter e Crystal Palace, entra a gamba tesa sulla questione dell’equal pay, il diritto agli stessi guadagni tra calciatori e calciatrici. «Se […] L'articolo De Boer contro la parità di retribuzione tra uomini e donne: «Ora è ridicola» è stato realizzato ...

Uomini e Donne oggi - Nilufar contro Salvini : “Che schifo - il paese dei balocchi” : Uomini e Donne oggi: Nilufar Addati si scaglia contro Matteo Salvini Nilufar Addati ha pubblicamente attaccato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, nonché protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip, si è scagliata contro l’esponente della Lega Nord attraverso delle storie su Instagram. All’italo-persiana, che […] L'articolo Uomini e ...

De Boer - l’allenatore olandese nella bufera : “Parità salariale tra Uomini e donne sarebbe ridicola” : Dura presa di posizione da parte di Frank de Boer, l’attuale allenatore dell’Atlanta United squadra che milita in MLS, che si scaglia contro le richieste di parità contrattuale tra uomini e donne nel mondo del calcio. “Per me è ridicolo, come nel tennis. Ci sarà una differenza se la finale dei mondiali maschili viene vista da 500 milioni di persone, e quella femminile da 100 milioni di persone. Non è lo stesso. Devono ...

Uomini e Donne : Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip : Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi verso il Grande Fratello Vip 2019 Non c’è edizione del Grande Fratello Vip senza personaggi di Uomini e Donne. Fin dal 2017 la produzione del reality show ha puntato molto sugli ex tronisti e corteggiatori lanciati da Maria De Filippi. E anche nell’edizione 2019, condotta per la […] L'articolo Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip ...

Uomini e Donne anticipazioni : Ilaria Teolis nuova tronista? : Ilaria Teolis dopo Temptation Island sbarca a Uomini e Donne? Il gossip In queste ultime ore sono circolate delle insistenti indiscrezioni on line che se confermate avrebbero davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo questi rumor pare che Ilaria Teolis abbia concrete possibilità di diventare nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. A conferma di queste voci di corridoio c’è anche l’atteggiamento che sta tenendo in ...