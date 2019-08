Salvini firmerà il no allo sbarco di Open Arms Conte gli scrive | Assistere i

Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019) "Staremo attenti nei prossimi giorni perché non si crei a Roma un'alleanza innaturale, una coppia contro natura tra Pd e 5 Stelle, tra Renzi e Grillo per riaprire i porti italiani. Cercheremo di opporci con ogni energia che abbiamo in corpo perché in Italia arrivino le persone perbene, ma si possano rispedire a casa loro i troppi delinquenti che la sinistra ha fatto arrivare negli anni passati". L'ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteoin diretta Facebook da Recco, mentre la nave, da 13 giorni per mare con 147 migranti a bordo, fa rotta verso Lampedusa dopo che il Tar del Lazio ha sospeso il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. "Pensate in che Paese strano viviamo, dove un avvocato del Tribunale amministrativo del Lazio vuole dare il permesso a sbarcare in Italia ad una nave straniera carica di immigrati stranieri - ha ...

