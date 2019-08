Per la manovra «salva-Iva» manca la metà delle coperture

Matteo Salvini : "Penso a Giorgetti ministro dell'Economia Per una manovra coraggiosa" : All’indomani del suo discorso in Senato, Matteo Salvini valuta le prossime mosse e guarda al futuro. Un futuro in cui vede un governo con Giancarlo Giorgetti, che definisce “una persona di cui il mondo si fida”, ministro dell’Economia per fare, dice al Corriere della Sera, “una manovra importante e coraggiosa”. Quella di ieri, 13 agosto, è stata una giornata che si è conclusa con una sorpresa: ...

Zingaretti : «Pd sia unito - non credibile l'ipotesi di un governo Per fare la manovra» : Nel momento di massima divisione interna al Pd, Nicola Zingaretti lancia un appello ai renziani. «Non è credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi...

Crisi - Zingaretti chiude alla proposta di Renzi : “Governo Per fare la manovra è un regalo a una destra Pericolosa. Il Pd resti unito” : La proposta avanzata da Matteo Renzi di sostenere un governo che possa fare la manovra economica e portare poi il Paese alle elezioni “non è credibile, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Domenica lo aveva detto ai giornali, ora Nicola Zingaretti lo ribadisce tra le mura del Nazareno. “Voglio fare un appello all’unità dei democratici del Partito democratico perché sarebbe davvero sbagliato ...

Crisi - Zingaretti : “Pd sia unito - non è credibile ipotesi di un governo Per fare la manovra” : “Non è credibile l’ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando al Nazareno. Alle 14 il segretario incontrerà il capigruppo Dem al Senato Andrea Marcucci e, in rappresentanza del presidente dei deputati Graziano Delrio, il segretario d’Aula e membro del ...

**Governo : Salvini - 'ottobre data limite Per fare manovra'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Ottobre è la data limite per poi fare una manovra economica per il paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina.

Tasse - deficit : Perché la manovra fa paura Iva su? Caffè - pizza - auto : tutti i rincari Impennata Spread : come difendersi : I numeri che entreranno in Parlamento il 20 ottobre (30 miliardi) saranno diversi da quelli che usciranno dalle Camere, dopo il voto, alla fine dell’anno

Giuliano Pisapia : "Un governo di transizione Per la manovra" : Andare al voto “prestissimo” ma con il traghettamento di un governo di transizione che faccia la manovra economica. E’ questa la strada che si dovrebbe seguire secondo Giuliano Pisapia, eurodeputato Pd, intervistato dal Corriere della Sera.Per l’ex sindaco di Milano, il governo di transizione “che prepari le elezioni e s’incarichi di raddrizzare la barra economica salvandoci dal baratro”, dovrebbe essere ...

Manovra : Altomonte - ‘Salvini ha rotto Per non intestarsela’ : Milano, 9 ago. (AdnKronos) – La tempistica della crisi di governo voluta dal vicepremier Matteo Salvini “è dovuta al fatto che la Lega non vuole intestarsi la Manovra finanziaria da una posizione di governo. Non ci sarebbe stato lo spazio per evitare l’aumento dell’Iva mantenendo al tempo stesso le promesse fatte sulla flat tax. Salvini si è sfilato sperando che un governo temporaneo metterà in piedi una Manovra di ...

Crisi - Manovra subito o tecnici Per blindare i conti : vanno scongiurati esercizio provvisorio e incubo Iva : Entro il 31 dicembre va varata la Legge di Bilancio: votando ad ottobre il nuovo esecutivo avrebbe i giorni contati per mettere a punto e far approvare un testo che dovrà tamponare i 23 miliardi di aumenti Iva già stabiliti per legge. Difficile quindi tagliare le tasse o ridurre il cuneo fiscale...

Per Zingaretti il governo sta solo scappando dalla manovra : "Conte, Salvini e Di Maio hanno fallito e messo l'Italia in ginocchio, ora scappano per paura della manovra finanziaria perché non sanno cosa fare. Avevano promesso una rivoluzione, hanno combinato un disastro: l'Italia ha crescita zero, è esplosa la cassa integrazione, la produzione industriale cala e il debito pubblico è esploso". Lo scrive su Facebook il segretario Pd, Nicola Zingaretti. "L'Italia nel mondo è isolata come non mai e non ...

