Inizia il viaggio in barca di Greta

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma, 14 ago. – (AdnKronos/dpa) –oggi da Plymouth ilin diThunberg, la giovane attivista svedese si dirige verso gli Usa dove parteciperà al vertice sul clima delle Nazioni Unite, la Cop25 in programma a New York il 23 settembre, ma anche alle proteste contro i cambiamenti climatici che si svolgeranno il 20 e il 27 settembre. L’ispiratrice del movimento dei ‘Fridays for Future’ ha preferito Malizia, lo yacht da regata capitanato dal marinaio tedesco Boris Herrmann e Pierre Casiraghi di Monaco, a un più rapido e comodoin aereo. Decisione presa perché, ha fatto sapere la sedicenne, i voli emettono troppa CO2.L’imzione scelta, invece, è ‘zero emissioni’: solo energia da fonti rinnovabili, garantita da pannelli solari e turbine sottomarine. E’ il primoina vela per ...

