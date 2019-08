Il Tar del Lazio sospende il divieto di ingresso in Italia di Open Arms E Conte chiede a

Il Tar del Lazio ha sospeso il divieto di ingresso in Italia per la nave di Open Arms - dice l’ong spagnola : Da più di dieci giorni era al largo delle acque Italiane con circa 150 persone a bordo

Decreto sicurezza - il Tar del Lazio sospende il divieto di ingresso in acque italiane. La Open Arms si dirige verso Lampedusa : Condizioni meteo proibitive. Oggi il premier Conte aveva chiesto a Salvini di autorizzare lo sbarco ma il ministro dell'Interno aveva rifiutato.

Jeffrey Epstein - Fbi nell’isola privata a caccia delle prove sugli abusi. Il Nyt : “Guardie si addormenTarono e poi falsificarono rapporto” : Proseguono su un doppio binario le inchieste sul caso Epstein. Quelle per stabilire come sia stato possibile che il detenuto si sia impiccato con un lenzuolo e quella sui festini organizzati dal miliardario in cui sarebbero state abusate minorenni. Le due guardie carcerarie che avrebbero dovuto vigilare su Jeffrey Epstein la notte prima del suicidio si sono addormentate lasciando la cella del finanziere senza controlli per almeno tre ore. Gli ...

L'oroscopo del weekend 17-18 agosto : SagitTario 'voto 9' - divertimento per Leone : Durante il fine settimana che va dal 17 al 18 agosto alcuni segni zodiacali penseranno soltanto a divertirsi e a rilassarsi come i nativi Leone e Sagittario, mentre ci saranno alcuni problemi in ambito sentimentale per la Bilancia e l'Acquario. Fine settimana in risalita per i nativi Ariete, mentre Gemelli coglierà l'occasione per concedersi una breve vacanza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per il weekend dal 17 al ...

Quanto guadagna un docente universiTario? Le professioni del diritto : Quanto guadagna un docente universitario? Le professioni del diritto Quella dell’insegnamento, specialmente in università di prestigio, resta una delle professioni più ambite: vediamo allora cosa dicono le stime in merito ai guadagni dei professori universitari, docenti di diritto compresi. Se ti interessa saperne di più sull’obbligo scolastico e su cosa dice la Costituzione, clicca qui. Quanto guadagna un docente ...

Henkel costretta a tagliare i Target 2019. Da dieci anni non deludeva il mercato : Il gruppo chimico tedesco Henkel ha ridotto le stime sul fatturato 2019 a causa della domanda in calo del settore

MatTarella incontra i familiari delle vittime del crollo di Ponte Morandi : Le celebrazioni in ricordo della tragedia del Ponte Morandi. Un anno fa il crollo del viadotto alle porte di Genova ha provocato la morte di 43 persone. / fonte Quirinale Agenzia Vista ? Luoghi: Ponte Morandi (Genova)

Commemorazione Morandi - i parenti delle vittime contestano la presenza della delegazione di Autostrade che lascia il capannone. Il presidente MatTarella : "Il nuovo ponte ricucirà la ferita" : Nell'area di cantiere era arrivato anche Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La loro presenza era stata richiesta dal sindaco Bucci ma i famigliari delle 43 vititme si sono lamentati con il premier Conte

Ponte Morandi - la delegazione di Atlantia e Autostrade lascia la commemorazione. Applausi per MatTarella : Alle 11,36, momento esatto del crollo, la città si ferma per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto

Anche i vertici di Autostrade e Atlantia alla commemorazione delle vittime del Morandi. MatTarella : "Il nuovo ponte saprà ricucire" : Nell'area di cantiere dove si terrà la cerimonia è arrivato Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La presenza dei manager è stata richiesta dal sindaco Bucci. Arrivano Salvini, Di Maio e molti ministri

Taglio parlamenTari e voto subito? Stop del Colle : ?è improponibile : Il voto di martedì sera in Senato sul calendario è andato come previsto alla vigilia: il fronte del ricompattato

Sicilia : giovane escursionista dello Zingaro soccorso da elicottero Aeronautica miliTare : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - Ancora in azione gli equipaggi del soccorso aereo dell'Aeronautica militare, impegnati in questo caso in una complessa missione di recupero di un giovane escursionista romano che aveva accusato un malore all'interno della Riserva dello Zingaro, in Sicilia. Ad interveni

ELEMENTarY 7/ Anticipazioni del 14 agosto 2019 : Sherlock nasconde un segreto a Joan? : ELEMENTARY 7, Anticipazioni del 14 agosto 2019, in prima Tv su Rai 2. Odin ritorna nella vita di Sherlock con una proposta: quali saranno le conseguenze?