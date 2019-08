Carboidrati | quali scegliere per non ingrassare

Carboidrati buoni - quali sono? : Fare pace con i cereali con glutine. E con i cereali gluten-freeFarine a base di frutta secca, semi e legumiPane lievitato naturalmenteUn trucco per i legumiIn love with pasta“Adoro il cibo tradizionale inglese, ma non c’è nulla di meglio di un buon piatto di pasta”. Se a dirlo è nientemeno che la top Naomi Campbell, fisico slanciato da gazzella e non un rotolino di grasso da trent’anni a questa parte, potremmo dedurre che no, i ...

C'è chi non vuole nemmeno sentirli pronunciare, per paura di ingrassare, ma i carboidrati non sono il diavolo, anzi, sono importantissimi per la nostra salute. sono dei macro-nutrienti fondamentali che troviamo in moltissimi cibi della nostra sana dieta mediterranea e non c'è motivo per cui averne paura. (altro…)