No del Senato alla crisi lampo Conte parlerà in Aula il 20 agosto

Il calendario della (possibile) crisi di Governo : il 20 agosto Conte in Senato : La parlamentarizzazione della crisi di Governo si consumerà tutta in tre giorni. O in un giorno solo. Dipenderà dalle mosse di Giuseppe Conte, ma anche da quelle di Matteo Salvini.Il calendario fissato dalle conferenze dei capigruppo delle due Camere indica i giorni clou da martedì a giovedì della prossima settimana. Si inizia martedì 20 agosto, quando alle 15 si riunirà l’Aula del Senato per ...

Il Senato vota sul calendario della crisi. Il racconto in tempo reale. : È iniziata al Senato la seduta dell'Aula sul calendario. L'Assemblea dovrà esprimersi sulle modifiche del calendario stabilite ieri dalla conferenza dei capigruppo a maggioranza, dove lo strano asse M5s-Pd, grazie anche ai voti di Leu e delle Autonomie, a maggioranza ha fissato per il 20 agosto la seduta dell'Assemblea di palazzo Madama sulle comunicazioni che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella lettera inviata ...

Al via il voto al Senato sul calendario della crisi. Il racconto in tempo reale. : È iniziata al Senato la seduta dell'Aula sul calendario. L'Assemblea dovrà esprimersi sulle modifiche del calendario stabilite ieri dalla conferenza dei capigruppo a maggioranza, dove lo strano asse M5s-Pd, grazie anche ai voti di Leu e delle Autonomie, a maggioranza ha fissato per il 20 agosto la seduta dell'Assemblea di palazzo Madama sulle comunicazioni che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella lettera inviata ...

Al via il voto al Senato sul calendario della Crisi. Salvini non ritira i ministri : È iniziata al Senato la seduta dell'Aula sul calendario. L'Assemblea dovrà esprimersi sulle modifiche del calendario stabilite ieri dalla conferenza dei capigruppo a maggioranza, dove lo strano asse M5s-Pd, grazie anche ai voti di Leu e delle Autonomie, a maggioranza ha fissato per il 20 agosto la seduta dell'Assemblea di palazzo Madama sulle comunicazioni che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella lettera inviata ...

Matteo Renzi : "Il tabellone del Senato mostrerà che l'accordo è possibile" : “Siamo di fronte a un fatto clamoroso e nella mia veste di ex premier trovo che sia un passaggio che non va sottovalutato”. Matteo Renzi inizia così la sua conferenza stampa al Senato nella quale sostiene la necessità di difendere “la democrazia parlamentare contro la deriva Papeete”. Nell’attesa che l’Aula si pronunci sul calendario l’ex presidente del Consiglio ribadisce il suo appello ...

Governo - è il giorno della data sulla sfiducia a Conte | M5s-Pd e LeU alla prova del Senato : Spaccatura nella capigruppo a Palazzo Madama: la data del 20 agosto mette d'accordo solo M5S, Pd e gruppo Misto. Contrari Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano di votare il 14. Conte potrebbe parlare in Aula sempre il 20 agosto

Senato - il voto in Aula per decidere le sorti di Conte. Pd e M5s (salvo sorprese) hanno i numeri per dettare l’agenda della crisi : Il Senato riapre le porte il giorno dell’anti-vigilia di Ferragosto per votare il calendario che scandirà la crisi di governo. I Senatori, richiamati in fretta e furia dalla pausa estiva, dovranno esprimersi oggi alle 18 sulle prossime tappe e dopo che la riunione dei capigruppo è finita senza un accordo: da una parte Lega-Fdi-Fi chiedono infatti che si discuta la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte già il 14 agosto (nel giorno ...