Le fiction di Canale 5 | conferme e novità 2019 2020

Spirito Libero/ Anticipazioni 6 e 13 agosto : Alexandra scopre... - fiction Canale 5 - : Spirito Libero fiction Canale 5: Anticipazioni martedì 6 e 13 agosto, Alexandra Winkler decide di non accettare l'eredità. Poi scopre che...

fiction Mediaset : IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 su Canale 5 nel 2020 : Era già nell’aria da un po’, ma adesso la notizia ha tutti i crismi dell’ufficialità: Il SILENZIO dell’acqua, il thriller rivelazione della primavera di Canale 5, tornerà nel 2020 con una seconda avvincente stagione. Quattordici settimane di riprese per il secondo capitolo della serie creata da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, che dal prossimo 16 settembre (fino a Natale) riapre il set in Friuli Venezia Giulia e vedrà ...

Spirito libero : dal 7 agosto Canale 5 trasmetterà la fiction austriaca : La fiction austriaca che Canale 5 sta per trasmettere rinfrescherà non poco i pomeriggi estivi dei telespettatori che la seguiranno. Da agosto la rete ammiraglia del biscione manderà in onda Spirito libero. Gli episodi avranno tra i protagonisti l’attrice Julia Richter e le puntate presenteranno molti misteri da svelare. Spirito libero, trama e data di uscita Canale 5 sta già trasmettendo il promo di Spirito libero. A breve, i telespettatori ...

fiction Canale 5 : le NOVITÀ dell’AUTUNNO 2019 : Nei giorni scorsi sono stati presentati a Santa Margherita Ligure i palinsesti Mediaset per la nuova stagione autunnale che, tra NOVITÀ e conferme, terranno compagnia al pubblico delle tre principali reti del Biscione. Vediamo nel dettaglio tutti gli appuntamenti da non perdere del daytime e della prima serata di Canale 5. Palinsesti Canale 5 autunno 2019: le Fiction e le soap Il settore Fiction, che è ovviamente quello su cui noi di TvSoap più ...

Le fiction Mediaset che vedremo : da Alessandro Preziosi a Raoul Bova a Vittoria Puccini - i nuovi volti di Canale 5 : Le fiction Mediaset sono in piena rinascita. Se agli albori sono stati Alessandro Preziosi e Ambra Angiolini a riportare il pubblico davanti alla tv, nella nuova stagione televisiva toccherà ad altri attori di punta farlo tra nuove fiction e graditi ritorni come quello di Gianni Morandi e Giulia Michelini. Sembra proprio che a loro due tocchi l'arduo compito di segnare il passaggio dall'estate all'autunno con L'Isola di Pietro 3 e Rosy Abate 2, ...

LONTANO DA TE - ULTIMA PUNTATA/ Ecco la fiction 'nuova' e ritmata firmata Canale 5 : LONTANO da te è il titolo della fiction di Canale 5 con protagonisti Alessandro Tiberi e Megan Montaner. Si tratta di una coproduzione italo-spagnola.

Domenica Live : Barbara d’Urso sostituita da una fiction su Canale 5 : Barbara d’Urso, Domenica Rewind finisce: al suo posto una fiction in replica Sesta e ultima puntata di Domenica Live, o meglio Domenica Rewind, oggi a partire dalle 17.20 circa su Canale 5: la seguitissima trasmissione Domenicale della rete ammiraglia Mediaset, lo ricordiamo, è finita il 19 maggio scorso. Tuttavia, dalla settimana successiva (quindi da Domenica 26 maggio), Barbara d’Urso come ogni anno è rimasta in onda con un mix di ...

Lontano Da Te cast : attori e personaggi della fiction su Canale 5 : Lontano DA TE cast. Da domenica 9 giugno 2019 va in onda su Canale 5 la nuova fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lontano Da Te cast: attori e personaggi della fiction su Canale 5 Megan Montaner è CandelaAlessandro Tiberi è MassimoRosario PardoPepón NietoPamela VilloresiValentina IzumiCarlos LibradoCelia de MolinaRoberto ...

Stasera in tv RIVIERA - parte la nuova fiction estiva di Canale 5 : Da Stasera (26 giugno 2019), come sottolinea un recente comunicato Mediaset, debutta in prima visione in chiaro su Canale 5 RIVIERA, un mix di intrighi, potere e lusso sfrenato (QUI la trama della prima puntata). L’imperdibile serie crime britannica, che vede come protagonista la celebre attrice statunitense Julia Stiles, è stata ideata dal premio Oscar Neil Jordan (“La moglie del soldato”, “Intervista col vampiro”, “Il buio nell’anima”), che è ...

Rosy Abate : Torna stasera su Canale 5 la fiction con Giulia Michelini : Dopo il successo delle prime visioni dell'autunno del 2017, Torna in replica la serie spin-off di Squadra antimafia - Palermo.

Riviera - fiction Canale 5 : cast e trama prima puntata (26 giugno) : Riviera, nuova fiction su Canale 5: cast attori e anticipazioni prima puntata, in onda mercoledì 26 giugno Debutterà dopodomani, mercoledì 26 giugno, in prima serata su Canale 5 la nuova fiction Riviera, in prima visione. Trattasi di un thriller britannico a puntate, che la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà per cinque mercoledì sera. La storia è ricca di scandali, intrighi e sotterfugi ed è ambientata in Costa Azzurra. La trama e le ...

Beppe Fiorello fa una fiction per Canale 5 : Beppe Fiorello Grosso “acquisto” per Canale 5. Dopo quasi vent’anni di onorato servizio in Rai, nei quali è diventato uno dei volti simbolo, Beppe Fiorello sbarcherà a Mediaset per interpretare Gianfranco Franciosi, il protagonista de Gli Orologi del Diavolo, nuova fiction in onda nella prossima stagione televisiva. Tratta da una storia vera, la serie è liberamente ispirata al libro “Gli Orologi del Diavolo: Infiltrato ...